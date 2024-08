USV Stubenberg mit 5:1 gegen FC Almenland II - maximale Ausbeute nach drei Runden

Details Samstag, 31. August 2024 00:35

In der dritten Runde der Gebietsliga Ost empfing der USV Stubenberg den FC Almenland II im Seestadion Stubenberg. Die Heimmannschaft konnte in einer packenden Begegnung mit einem deutlichen 5:1-Sieg überzeugen. Der Spielverlauf war von intensiven Szenen und sehenswerten Toren geprägt, wobei insbesondere die Offensivkraft des USV Stubenberg nach der Pause zum Tragen kam.

Der Rückkehrer traf am Freitagabend gleich doppelt und spielte eine starke Partie.

Ausgeglichene erste Hälfte - 1:1 zum Pausenpfiff

Der Anpfiff der Partie zwischen USV Stubenberg und FC Almenland II erfolgte und zunächst begann die Partie eher gemütlich. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, und das Spiel verlief zunächst ohne große Höhepunkte. Die Teams neutralisierten sich weitgehend und gingen noch nicht ins volle Risiko.

Doch in der 30. Minute brach Kevin Stuhlhofer den Bann und erzielte das erste Tor für den USV Stubenberg. Stuhlhofer nutzte eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr und netzte zum 1:0 ein. Der FC Almenland II ließ sich jedoch nicht entmutigen und schlug nur drei Minuten später zurück. Lukas Rainer brachte seine Mannschaft mit einem Treffer in der 33. Minute zurück ins Spiel und stellte den Ausgleich her. Die junge Gästemannschaft forderte vor dem Seitenwechsel und vor rund 150 Zuscahuern die Heimmannschaft mehr, als es dieser lieb war.

Mit einem Spielstand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Dominante zweite Halbzeit von USV Stubenberg - jetzt legte die Heimmannschaft los

Nach dem Seitenwechsel kam der USV Stubenberg mit neuem Elan aus der Kabine und setzte die Gäste sofort unter Druck. In der 52. Minute war es erneut Kevin Stuhlhofer, der mit einem tollen Treffer seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Dieser Treffer gab den Hausherren zusätzlichen Auftrieb, und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 70. Minute erhöhte Stefan Holzerbauer auf 3:1 für den USV Stubenberg. Holzerbauer zeigte sich in Torlaune und traf nur 14 Minuten später erneut zum 4:1. Der FC Almenland II fand in dieser Phase des Spiels kaum noch Antworten auf die Angriffe der Gastgeber. Die Abwehr der Gäste wirkte zunehmend überfordert, während Stubenberg zielstrebig auf das nächste Tor drängte.

Den Schlusspunkt setzte Andreas Hofer in der 90. Minute. Mit einem sehenswerten Treffer zum 5:1 krönte er die starke Leistung seiner Mannschaft. Kurz darauf endete die Partie, und der USV Stubenberg durfte einen weiteren Sieg feiern.

Das Endergebnis von 5:1 spiegelt die Überlegenheit des USV Stubenberg in der zweiten Halbzeit wider. Während die erste Hälfte noch ausgeglichen war, zeigten die Gastgeber nach der Pause ihre Klasse und setzten sich souverän gegen den FC Almenland II durch. Mit diesem Erfolg festigt der USV Stubenberg seine Position in der Gebietsliga Ost und blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben. In den ersten drei Spielen holte das Team vom See neun Punkte, mehr geht nicht!

Stimme zum Spiel:

Mario Schöberl - Trainer Stubenberg

"Ich möchte Almenland zu einer guten 1.Halbzeit gratulieren. Wir kamen nicht so recht auf Touren. Hatten einige unsaubere Aktionen und im letzten Drittel zu wenig aus den Spielaktionen gemacht.

In der 2.Halbzeit haben wir dann die Kontrolle übernehmen, mit dem Ball toll kombiniert und das Spiel schlussendlich klar gewonnen.

Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf unseren Weg und den erfolgreichen Saisonstart. Unsere Neuzugänge haben sich bislang super eingebracht. Jetzt gilt es dran zu bleiben und mit jedem Spiel noch besser zu werden."

Aufstellungen:

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Michael Hofer, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, Kevin Stuhlhofer, David Windhaber, Alexander Rechberger, Jan Hofer, Daniel Brunner, Lukas Stelzer (K)

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Andreas Hofer, Nico Gruber, Herbert Großschedl, Simon Breitenbrunner, Bernd Tödling

Trainer: Mario Schöberl

- FC Almenland United II: Lukas Tödtling - Thomas Windisch, David Hechtl, Michael Mandl, Lukas Rainer, Bastian Elias Heider - Markus Winter, Paul Kletzenbauer, Daniel Mandl - Martin Lackner, Johannes Harrer (K)

Ersatzspieler: Fabian Leitner, Johannes Möstl, Matthias Schreck, Bastian Pichler, Stefan Klammler

Trainer: Patrick Kreutzer

Gebietsliga Ost: Stubenberg : FC Almenland II - 5:1 (1:1)

90 Andreas Hofer 5:1

84 Stefan Holzerbauer 4:1

70 Stefan Holzerbauer 3:1

52 Kevin Stuhlhofer 2:1

33 Lukas Rainer 1:1

30 Kevin Stuhlhofer 1:0

