UFC Schönegg behält in Albersdorf-Prebuch die Oberhand

In einem packenden Duell der Gebietsliga Ost zwischen dem USV Albersdorf-Prebuch und UFC Schönegg setzten sich die Gäste aus Schönegg dank einer starken ersten Hälfte und einem überragenden Marco Reiböck mit 2:1 durch. Trotz einer spannenden Schlussphase und einem Elfmetertor der Heimelf reichte es für Albersdorf-Prebuch nicht zum Ausgleich. Schönegg bleibt damit weiterhin ungeschlagen und an der Tabellenspitze.

Schönegg dominiert die erste Hälfte

Schon früh in der Partie konnte der UFC die Weichen auf Sieg stellen. Bereits in der dritten Minute gelang es Marco Reiböck, den Ball im kurzen Eck zu versenken und somit die Gäste in Führung zu bringen. Dies war bereits sein vierter Saisontreffer, was seine aktuelle Hochform unterstreicht. Der frühe Treffer brachte den Spielplan der Gastgeber durcheinander und sorgte für Nervosität im Team von USV Albersdorf-Prebuch.

In den folgenden Minuten bot sich den Zuschauern ein Spiel mit hohem Tempo und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. In der siebten Minute hatte Oliver Fladerer eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich, doch er setzte den Ball neben das Tor, obwohl der gegnerische Torhüter bereits geschlagen war. Weitere Großchancen für Albersdorf folgten in der 16. und 17. Minute, jedoch fehlte die nötige Präzision im Abschluss.

UFC Schönegg zeigte sich hingegen effizient. In der 25. Minute war es erneut Marco Reiböck, der nach einem perfekten Pass von Mario Berghofer zum 2:0 für die Gäste traf. Diese kaltschnäuzige Effizienz war es, die Schönegg in der ersten Halbzeit den entscheidenden Vorteil verschaffte. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeitpause, wobei beide Teams noch einige Chancen hatten, die jedoch ungenutzt blieben.

Gäse lassen sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich beide Teams besser aufeinander eingestellt, was zu einem ausgeglicheneren Spiel führte. Albersdorf-Prebuch gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter um den Anschlusstreffer. In der 56. Minute hatten sie Pech, als ein Kopfball nach einer Ecke nur die Latte traf und der Nachschuss über das Tor ging. Eine weitere Glanzparade von Michael Tuttner im Tor von Schönegg in der 72. Minute verhinderte den Anschlusstreffer zunächst.

Doch dann der Anschlusstreffer: In der 69. Minute erhielt der USV einen Elfmeter zugesprochen, den Milan Molnar souverän zum 1:2 verwandelte. Dieser Treffer brachte neue Hoffnung für die Gastgeber und sorgte für eine spannende Schlussphase. Albersdorf-Prebuch setzte nun alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich.

In den letzten zehn Minuten des Spiels erspielte sich Albersdorf-Prebuch mehrere Möglichkeiten, doch entweder war die Abwehr von Schönegg zur Stelle oder es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Besonders erwähnenswert ist eine Szene in der 81. Minute, als ein Antritt über die rechte Seite von Benedikt Feiner beinahe zum Ausgleich führte, der Ball jedoch nicht verwertet werden konnte.

Schönegg verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz und überstand auch die bangen Schlussminuten. Schließlich ertönte nach 96 Minuten der Schlusspfiff und UFC Schönegg konnte einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg feiern.

Mit diesem Sieg behält Schönegg die weiße Weste und führt die Tabelle der Gebietsliga Ost weiterhin mit neun Punkten aus drei Spielen an. Für den USV Albersdorf-Prebuch endete die Serie von zwei Siegen in Folge und musste sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner (14443 Bonuspunkte)

Gebietsliga Ost: Albersdorf-Prebuch : Schönegg - 1:2 (0:2)

70 Milan Molnar 1:2

25 Marco Reiböck 0:2

3 Marco Reiböck 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.