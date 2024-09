SU Naintsch besiegt USV St. Kathrein - Czadil Truppe mit Fehlstart in der Liga

Details Sonntag, 01. September 2024 21:45

In einem spannenden Match der Gebietsliga Ost trafen SU Naintsch und USV St. Kathrein aufeinander. Die Partie blieb lange Zeit torlos, doch in den Schlussminuten konnte sich das Heimteam durchsetzen und einen knappen 1:0-Sieg feiern. Christoph Baumegger verwandelte in der 83. Minute einen Elfmeter und bescherte seiner Mannschaft die drei Punkte.

Erste Halbzeit: Chancenarme 45 Minuten - torlos ging es in die Kabinen

Das Spiel begann mit einer guten Anfangsphase für SU Naintsch, die in den ersten Minuten Druck aufbauten. Bereits in der 11. Minute war zu beobachten, dass die Hausherren bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die erste große Chance ließ nicht lange auf sich warten: In der 15. Minute hatte Panzer Ederer von SU Naintsch eine vielversprechende Möglichkeit, doch der Stürmer war ein paar Zentimeter zu klein und verfehlte somit das Tor.

Danach flachte die Partie etwas ab. Beide Mannschaften konzentrierten sich vorwiegend auf die Defensivarbeit, sodass sich kaum weitere nennenswerte Chancen ergaben. Die Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabinen. Bis dahin sahen die Zuschauer noch kein beeindruckendes Spiel.

Zweite Halbzeit: Drama in den Schlussminuten - Elfer und Sieg

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Beide Mannschaften agierten weiterhin eher vorsichtig und wollten keine Fehler begehen, die dem Gegner Möglichkeiten eröffnen könnten. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe die Partie an Dramatik gewann.

Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich in der 83. Minute. SU Naintsch wurde ein Elfmeter zugesprochen, den Christoph Baumegger trocken und sicher links unten verwandelte. Damit stand es 1:0 für die Gastgeber, die Zuschauer jubelten und die Spieler von SU Naintsch feierten das wichtige Tor.

Nur eine Minute später kam es zu einem weiteren aufregenden Moment: Daniel Lipp vom USV St. Kathrein sah die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Mit einem Mann weniger wurde es für die Gäste noch schwieriger, den Rückstand aufzuholen.

Dennoch gab sich USV St. Kathrein nicht geschlagen und hatte in der 89. Minute eine letzte große Chance, den Ausgleich zu erzielen. Ein Schuss aus 10 Metern traf jedoch nur die Latte, und so blieb es beim knappen Vorsprung für die Heimmannschaft.

Nach insgesamt 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und SU Naintsch durfte einen hart erkämpften 1:0-Sieg feiern. Dieses Ergebnis bringt wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze und gibt dem Team von SU Naintsch sicherlich einen Motivationsschub für die kommenden Aufgaben. Nach drei Spielen hält das Team bei sechs Punkten.

Die Gäste von USV St. Kathrein werden hingegen die verpassten Chancen und die Rote Karte bedauern. Es war eine ausgeglichene Partie, die letztlich durch einen einzigen Elfmeter entschieden wurde. Der Gast legte einen echten Fehlstart in die Saison hin. Letzte Saison noch Herbstmeister, steht man nun mit null Punkten am Tabellenende.

Bericht Florian Kober

