Dramatisches Spiel endet mit 3:4 – Buch/St. Magdalena siegt in Weiz

Details Montag, 02. September 2024 13:16

In einem torreichen Spiel zwischen dem SC Weiz II und dem SV Buch/St. Magdalena triumphierten die Gäste knapp mit 4:3. Die Partie in der Gebietsliga Ost bot den Zuschauern eine Vielzahl an spannenden Momenten, wobei Buch/St. Magdalena bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung herausspielen konnte. Weiz kämpfte sich jedoch zurück und machte es in der Schlussphase noch einmal spannend.

Blitzstart für Buch/St. Magdalena - zur Pause führt der Gast mit 2:0

Schon früh in der Partie zeigte Buch/St. Magdalena seine offensive Durchschlagskraft. Bereits in der vierten Minute gingen die Gäste in Führung. Ein präziser Stanglpass ermöglichte es dem Stürmer, den Ball sicher im Netz zu versenken. Weiz war somit direkt unter Zugzwang, hatte aber Schwierigkeiten, in die Partie zu finden.

In der 20. Minute kam Szabo frei zum Abschluss, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am Heimtorhüter. Die Gäste blieben dran und hatten weiterhin Chancen. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Buch/St. Magdalena dann auf 2:0. Kottan ließ mehrere Gegenspieler stehen, spielte auf Hammerl, der Prem bediente. Dieser nutzte seine Chance und erhöhte auf 2:0.

Nach dem Wiederanpfiff ging es ebenso temporeich weiter. Buch/St. Magdalena legte erneut nach: Ein Stanglpass von Prem ermöglichte es Kirchsteiger, aus kurzer Distanz das 3:0 zu erzielen. Weiz musste nun reagieren, tat sich jedoch schwer, klare Chancen herauszuspielen.

Weiz kämpft sich zurück - am Ende gehen die Punkte trotzdem an die Gäste

Die Gastgeber aus Weiz zeigten jedoch Moral und gaben sich noch nicht geschlagen. In der 56. Minute konnten sie endlich jubeln, als eine Flanke erfolgreich verwertet wurde und der Anschlusstreffer zum 1:3 fiel. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur sechs Minuten später nutzte Szabo einen Fehler im Aufbauspiel der Weizer und stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her – 4:1 für Buch/St. Magdalena.

Der SC BauerBikes Weiz II gab jedoch nicht auf. In der 66. Minute gab es einen Elfmeter für die Heimmannschaft, der sicher verwandelt wurde. Damit stand es 2:4, und die Gastgeber schöpften wieder Hoffnung. Weiz erhöhte den Druck und kam in der 70. Minute durch Ugo nach gutem Zuspiel erneut zum Torerfolg – der Spielstand verkürzte sich auf 3:4.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal richtig spannend. Weiz drängte auf den Ausgleich und hatte in der 86. Minute eine Topchance, die jedoch vom starken Torhüter Werkovits vereitelt wurde. Die Gäste verteidigten mit allem, was sie hatten, und schafften es, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und Buch/St. Magdalena konnte einen hart umkämpften Auswärtssieg feiern. Das Spiel endete mit 4:3 und bot den Zuschauern einen aufregenden Nachmittag mit vielen Höhepunkten und Toren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Weiz II : Buch/St. Magd. - 3:4 (0:2)

70 Nicky Fatayi Brown Ugo 3:4

65 Nicky Fatayi Brown Ugo 2:4

62 Szabolcs Andrejek 1:4

56 Robert Schmerleib 1:3

50 Dominic Kirchsteiger 0:3

28 Maximilian Prem 0:2

3 Lukas Hammerl 0:1

