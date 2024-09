Derby ohne Tore - Kaindorf und Stubenberg trennen sich torlos

Details Samstag, 07. September 2024 13:10

Ein umkämpftes Derby in der 4. Runde der Gebietsliga Ost zwischen dem SV Kaindorf und dem USV Stubenberg endete ohne Tore. In der IQ Sports Arena in Kaindorf lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch, konnten jedoch keine der Chancen in Zählbares ummünzen. Trotz der torlosen Partie bot das Spiel den knapp 300 Zuschauern eine aufregende und kämpferische Begegnung.

Ein intensives und hart umkämpftes Spiel vor der Pause

Bereits zu Beginn der Partie war die Stimmung in der IQ Sports Arena geladen. Zahlreiche Fans des USV Stubenberg waren angereist und machten ihre Unterstützung lautstark bemerkbar. Die Begegnung wurde pünktlich von Schiedsrichter Makusic angepfiffen und von Beginn an war klar, dass beide Mannschaften entschlossen waren, als Sieger vom Platz zu gehen.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams ab und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sicher und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Das Spiel entwickelte sich zu einem echten Kampf um jeden Ball, wobei beide Teams keinen Meter des Spielfelds kampflos hergaben. Dabei hatten beide Teams bessere und schlechtere Phasen, ein Tor wollte bis zum Pausenpfiff nicht gelingen.

Nicht gegebenes Tor und verpasste Chancen - es bleibt beim 0:0

In der zweiten Halbzeit nahm die Intensität des Spiels weiter zu. Beide Mannschaften versuchten, durch schnelles Umschaltspiel zu gefährlichen Torchancen zu kommen, doch die Abwehrreihen und die Torhüter waren stets auf der Höhe des Geschehens. Das Spiel blieb ausgeglichen, auch wenn sich die USV Stubenberg leichte Vorteile erspielen konnte.

In der 90. Minute kam es dann zur abschließenden Szene des Spiels: Ein Tor für den USV Stubenberg wurde vom Schiedsrichter aufgrund eines Handspiels aberkannt. Diskussion helfen in so einem Fall nicht: der Schiedsrichter blieb bei seiner Entscheidung.

In den verbleibenden Minuten und der Nachspielzeit drängten beide Teams auf den entscheidenden Treffer, doch trotz aller Bemühungen blieb das erlösende Tor aus. Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte das torlose Unentschieden.

Die Partie bot trotz des fehlenden Torerfolgs viele spannende und unterhaltsame Momente, die den Zuschauern in Erinnerung bleiben werden. Beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie zu den Top-Teams der Liga gehören und haben sich im Derby nichts geschenkt. Der SV Kaindorf und der USV Stubenberg müssen sich nun auf ihre nächsten Aufgaben konzentrieren, um in der Tabelle weiter vorne mitzumischen.

Mario Schöberl, Trainer SV Stubenberg, zum Spielverlauf:

"Das Spiel gestaltete sich insgesamt sehr ausgeglichen, mit Phasen, in denen beide Mannschaften ihre Stärken und Schwächen zeigten. Sowohl wir als auch der Gegner hatten Momente, in denen wir besser auftraten, aber auch Phasen, in denen es uns nicht gelang, unser volles Potenzial abzurufen. Eine der größten Herausforderungen war es, genügend Torgefahr zu entwickeln. Über die gesamte Spielzeit hinweg fehlten uns die klaren Chancen, um wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

Trotzdem kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, was den Einsatz und den Siegeswillen angeht. Bis zum Schluss, sogar in der Nachspielzeit, haben wir alles daran gesetzt, das Spiel noch für uns zu entscheiden. Die Motivation, das Spiel zu gewinnen, war bis zum letzten Moment deutlich zu spüren.

Jetzt gilt es für uns, das Spiel zu analysieren und uns bestmöglich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Wir werden an den Punkten arbeiten, in denen wir heute Schwächen gezeigt haben, und mit vollem Fokus auf das kommende Spiel blicken."

Aufstellungen:

SV Schü Kaindorf/H.: Anton Buchegger (K), Gergö Hahn, Thomas Paar, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Aleksa Misic, Nico Hohenscherer, Domenik Prenrecaj, Alexander Kaiser, Patrik Richardo Novak, Nino Diabel

Ersatzspieler: Hashim Halimi, Sakir Neziroski, Edonis Dervisholli, Dritero Alijaj, Benjamin Prenrecaj

Trainer: Mag. Michael Noll - USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Michael Hofer, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, Kevin Stuhlhofer, David Windhaber, Jan Hofer, Lukas Stelzer (K), Nico Gruber, Herbert Großschedl

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Bruno Chirean, Daniel Brunner, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner, Bernd Tödling

Trainer: Mario Schöberl Bericht Florian Kober Foto: Schü Kaindorf

