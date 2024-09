Sechs Tore, aber kein Sieger in Schönegg

In einem packenden Duell in der vierten Runde der Gebietsliga Ost trafen der UFC Schönegg und der SV Buch/St. Magdalena aufeinander. Beide Teams zeigten ein kämpferisches Spiel und lieferten den Zuschauern eine spannende Partie. Am Ende stand ein gerechtes 3:3-Unentschieden, das die Leidenschaft und den Einsatz beider Mannschaften unterstrich.

Keller bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit einem aggressiven und hektischen Auftakt. Bereits in der 2. Minute hatte Schönegg die erste Chance, als Philipp Kielnhofer nur die Außenstange traf. Die Gäste zeigten sich ebenfalls gefährlich und setzten mit einem ersten Schuss von Julian Keller ein Zeichen, doch Maximilian Feiner im Tor der Heimmannschaft war zur Stelle.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Julian Keller den SV in der 20. Minute in Führung. Andrejek eroberte den Ball auf der linken Seite und bediente Keller optimal, der aus kurzer Distanz traf. In der Folge versuchte Schönegg, das Spiel zu kontrollieren, scheiterte jedoch oft an individuellen Fehlern. Die Gäste nutzten ihre schnellen Vorstöße und waren stets gefährlich. Schönegg hatte weitere Chancen, doch Kielnhofer und Reiböck konnten den Ball nicht im Tor unterbringen. Mit einer 1:0-Führung für die Gäste ging es in die Halbzeit.

Fünf Tore im zweiten Durchgang

Die zweite Hälfte begann mit einem Fernschussversuch von Prem, der jedoch knapp am Pfosten vorbeiging. Schönegg zeigte sich nun offensiver und setzte die Gäste unter Druck. In der 60. Minute gelang Marco Reiböck der Ausgleich. Nach einem Foul an Feiner setzte Reiböck den Freistoß direkt ins lange Eck und markierte sein sechstes Saisontor.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur sieben Minuten später stellte Michael Matejka die Führung für Buch/St. Magdalena wieder her. Sein Schuss aus 18 Metern passte genau ins Eck. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, und Mario Berghofer konnte in der 70. Minute nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 2:2 ausgleichen.

Die Schlussphase war geprägt von dramatischen Wendungen. In der 77. Minute brachte Marcell Matzer den UFC erstmals in Führung, als er nach einem Eckball am Elfmeterpunkt goldrichtig stand und den Ball im Netz versenkte. Doch auch diesmal konnten die Gäste antworten. Lukas Hammerl erzielte in der 83. Minute nach einem direkt verwandelten Eckball den 3:3-Ausgleich.

In der hitzigen Schlussphase verlor der SV durch eine Gelb-Rote Karte gegen Szabolcs Andrejek und eine Rote Karte gegen Trainer Philipp Prem zwei wichtige Akteure. Trotz allem blieb es beim 3:3, da ein Tor von Schönegg wegen Abseits nicht anerkannt wurde und Feiner eine weitere Großchance der Gäste vereitelte.

Nach einem aufregenden Spiel, das den Zuschauern alles bot, trennten sich der UFC Schönegg und der SV Buch/St. Magdalena mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und lieferten sich ein packendes Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner (14543 Bonuspunkte)

Gebietsliga Ost: Schönegg : Buch/St. Magd. - 3:3 (0:1)

83 Lukas Hammerl 3:3

77 Marcell Matzer 3:2

70 Mario Berghofer 2:2

67 Michael Matejka 1:2

60 Marco Reiböck 1:1

20 Julian Keller 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.