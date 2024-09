St. Lorenzen ringt Gutenberg nieder - Rückstand nach wenigen Minuten und am Ende drei Punkte

Details Sonntag, 08. September 2024 14:29

In einem spannenden Match der Gebietsliga Ost konnte sich der USV St. Lorenzen mit einem knappen 2:1 gegen den SV Gutenberg durchsetzen. Das Spiel bot den Zuschauern eine gute Unterhaltung, inklusive eines Elfmeters und einer roten Karte. Am Ende war es der Treffer von Domen Kosnik, der die Partie entschied und den USV St. Lorenzen jubeln ließ.

Früher Schock für die Hausherren - Gutenberg führt nach wenigen Minuten

Die Partie begann mit einem frühen Paukenschlag zugunsten der Gäste. Bereits in der sechsten Minute gelang es Julian Reiter, den SV Gutenberg mit der ersten Chance in Führung zu bringen. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torwart von USV St. Lorenzen keine Chance und brachte die ersten Zähler auf das Scoreboard.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kamen bereits in der elften Minute zu ihrer ersten guten Möglichkeit durch einen Freistoß. Zwar gelang ihnen noch kein Treffer, aber es war ein Zeichen dafür, dass der USV St. Lorenzen gewillt war, das Spiel zu drehen. In der 23. Minute dachten die Fans der Heimmannschaft kurzzeitig, der Ausgleich sei gelungen, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Der Druck der Hausherren zahlte sich schließlich in der 32. Minute aus, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Marcel Spandl, der Torwart des USV St. Lorenzen, trat an und verwandelte sicher zum 1:1. Dieser Ausgleichstreffer war ein wichtiger Moment für die Moral der Mannschaft und sorgte für zusätzliche Motivation.

Spannung bis zur letzten Minute - am Ende bleiben die Punkte bei der Heimelf

Die zweite Halbzeit begann mit viel Elan von beiden Teams. In der 52. Minute setzte Andrija Novosel einen schönen Schuss ab, doch der Ball fand noch nicht den Weg ins Netz. Nur drei Minuten später, in der 55. Minute, war es schließlich so weit: Domen Kosnik erzielte den vielumjubelten Treffer zum 2:1 für den USV St. Lorenzen.

Der SV Gutenberg versuchte nun, den Rückstand aufzuholen und zeigte sich kämpferisch. In der 81. Minute mussten sie jedoch einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Jürgen Gottlieb mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde. Diese Dezimierung der Gäste machte es ihnen schwer, das Blatt noch zu wenden.

In den letzten Minuten des Spiels war die Spannung förmlich greifbar. Trotz der numerischen Überlegenheit schaffte es der USV St. Lorenzen nicht, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, und so blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der USV St. Lorenzen konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Mit diesem Sieg in der vierten Runde konnte der USV St. Lorenzen wichtige Punkte sammeln und seine Position in der Tabelle verbessern. Der SV Gutenberg hingegen rutschte durch diese Niederlage auf den 4. Tabellenplatz zurück.

Aufstellungen: St. Lorenzen/W.: Marcel Robert Spandl, Kevin Stögerer, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Florian Haas, Jonas Josef Fellinger (K), Simon Ringhofer, Domen Kosnik, Tobias Ringhofer, Philipp Spitzer, Manuel Schneider

Ersatzspieler: Marcel Pichler, Jonas Tauchner, Sebastian Stögerer, Michael Wilfinger, Sebastian Karner, Christian Stögerer

Trainer: Kevin Wiedner

- SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf (K), Simon Harrer, Fabian Bauer, Elias Raith, Lukas Gruber, Elias Jud, Christoph Sauseng, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Dominic Reisenbichler

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Jonas Siegl, Lukas Hierz, Michael Gehring, Jürgen Gottlieb

Trainer: Erich Klug

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Lorenzen/W : Gutenberg - 2:1 (1:1)

55 Domen Kosnik 2:1

35 Marcel Robert Spandl 1:1

6 Julian Reiter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.