USV St. Kathrein holt ersten Sieg in umkämpften Spiel gegen USC Schäffern

Details Sonntag, 08. September 2024 18:51

In einem spannenden Spiel der 4. Runde der Gebietsliga Ost konnte sich USV St. Kathrein knapp mit 3:2 gegen USC Schäffern durchsetzen. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit mit einem Unentschieden in die Kabine gingen, entschied ein spätes Tor von Fabian Josef Neuhold die Partie zugunsten von St. Kathrein. Beide Teams boten den Zuschauern ein packendes Match mit zahlreichen Höhepunkten und Chancen.

Es ist vollbracht, der Herbstmeister der letzten Saison hat den ersten Sieg auf dem Konto.

2:0 Führung für die Gastgeber - dann kämpft sich Schäffern zurück

Bereits nach vier Minuten brachte Daniel Rigler die Gastgeber in Führung. Ein Schuss von Fuchsbichler wurde zunächst abgewehrt, doch Rigler schaltete am schnellsten und versenkte den Ball im Nachsetzen. Die frühe Führung gab USV St. Kathrein Rückenwind, und sie dominierten das Spiel in der Anfangsphase. Diese Dominanz zahlte sich in der 24. Minute erneut aus, als Daniel Fuchsbichler einen Elfmeter eiskalt verwandelte und auf 2:0 erhöhte. Nach einem schlechten Start in die Saison schien es nun endlich zu laufen.

USC Schäffern zeigte jedoch Kampfgeist und kam durch Jan Humar in der 29. Minute zum Anschlusstreffer. Ein gut herausgespielter Angriff führte zu diesem Tor, und die Gäste schöpften wieder Hoffnung.

Nur neun Minuten später konnte Daniel Schneider einen gefährlich geschossenen Freistoß zum 2:2-Ausgleich nutzen, nachdem der Torwart von St. Kathrein den Ball nur kurz abwehren konnte. Die Partie war wieder offen, und beide Teams gingen mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause. Die Gäste zeigten eine tolle Moral und kämpften sich in die Partie zurück.

Spannung bis zum Schluss - die Punkte bleiben in Kathrein

In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen fort und kamen zu mehreren guten Chancen. Besonders Matzer sorgte auf dem rechten Flügel immer wieder für Gefahr, konnte jedoch zunächst keine weiteren Tore erzielen. USC Schäffern blieb ebenfalls gefährlich und verzeichnete in der 64. Minute einen Lattenschuss, der das Spiel zu ihren Gunsten hätte kippen können.

In der 75. Minute gelang dann Fabian Neuhold der entscheidende Treffer zum 3:2. Ein wunderschöner diagonaler Wechselpass erreichte Neuhold, der den Ball eiskalt verwandelte. USV St. Kathrein/Off. hatte damit die Führung wieder übernommen und verteidigte diese mit großem Einsatz. Vier Minuten vor Schluss hatte der eingewechselte Reisinger die Chance, den Sack endgültig zuzumachen, doch sein Schuss ging knapp über das Tor.

Trotz der Bemühungen von USC Schäffern, noch einmal zurückzukommen, blieb es beim 3:2 für USV St. Kathrein. Mit diesem Sieg konnte sich das Team die ersten drei Punkte der Saison sichern und einen erfolgreichen Start in die weitere Spielzeit feiern. Die Zuschauer sahen ein packendes Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb und beide Mannschaften auf Augenhöhe zeigte.Schäffern hat nun fünf Punkte auf dem Konto, Kathrein holte die ersten Zähler in dieser Saison. Nächste Woche reist die Czadil Truppe nach Hirnsdorf, Schäffern empfängt Albersdiorf. Beides große Herausforderungen für die Teams.

Statement von Franz Czadil, Trainer St. Kathrein:

„Man muss solche schmutzigen Siege auch mal mitnehmen. Wir haben das Spiel gut geführt und lagen verdient mit 2:0 in Führung. Aber dann haben sich wieder Fehler eingeschlichen, und so kam es, dass wir das 2:2 hinnehmen mussten. Zum Glück haben wir rechtzeitig reagiert, gewechselt und am Ende doch noch gewonnen. Der Wille, das Spiel für uns zu entscheiden, war definitiv da, und Schäffern hat eine starke Leistung gezeigt.

Es freut mich auch, dass Fuchsbichler wieder im Team ist – das ist für uns enorm wichtig. Es ist nicht immer leicht, aber heute hat sich unser Keeper Leo Schweighofer eindrucksvoll zurückgemeldet. Er hat sich in diesem Spiel richtig zurückgekämpft. Wenn man länger kein Spiel gewonnen hat, ist die Verunsicherung natürlich da, deshalb war dieser Erfolg umso wichtiger. Ein Erfolgserlebnis wie dieses tut uns gut, und Leo war heute wieder der starke Rückhalt, den wir von ihm gewohnt sind. Ich bin überzeugt, dass unser Team wieder auf dem richtigen Weg ist und wir uns weiter steigern werden.“

Aufstellungen: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Daniel Rigler (K), Florian Brandtner, Jeremias Matzer, Markus Walcher - Fabian Josef Neuhold, Lukas Kreimer, Daniel Fuchsbichler, Philipp Kreimer

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Alexander Großegger, Gabriel Reisinger, Julian Karrer, Nico Marcel Sallegger, Alexander Feiertag

Trainer: Franz Czadil

- USC RB Schäffern: Luka Terzic, David Lind, Nemanja Andesilic, Daniel Schneider, Nico Lind, Marcel Anton Dorner, Patrick Wieser, Marco Pürrer, Maximilian Hofer (K), Jan Humar, Kevin Heißenberger

Ersatzspieler: Patrick Spreitzgrabner, Paul Andreas Simon, Albert Valentincic, Gregor Pammer, Patrick Höfler, Lukas Feitl

Trainer: Walter Weninger Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Kathrein : Schäffern - 3:2 (2:2)

74 Fabian Josef Neuhold 3:2

38 Daniel Schneider 2:2

29 Jan Humar 2:1

24 Daniel Fuchsbichler 2:0

4 Daniel Rigler 1:0

