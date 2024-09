USV Albersdorf-Prebuch besiegt SU Naintsch mit 2:1- zwei Platzverweise für die Gäste

Details Sonntag, 08. September 2024 20:38

In einem hart umkämpften Spiel in der Gebietsliga Ost konnte der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch einen 2:1-Sieg gegen die SU Schotterwerke Christandl Naintsch erringen. Die Partie begann ausgeglichen, doch beide Teams zeigten von Anfang an hohen Einsatz. Besonders in der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einem intensiven Schlagabtausch, bei dem letztendlich die Gastgeber die Oberhand behielten.

Die Punkte bleiben in Albersdorf.

Frühe Tore und ausgeglichene erste Halbzeit - Naintsch stark unterwegs

Das Spiel begann und es folgte bald der erste Paukenschlag, als Oliver Paier in der 15. Minute die SU Naintsch in Führung brachte. Paier nutzte einen Fehler im Mittelfeld der Albersdorfer eiskalt aus und traf aus rund 16 Metern ins Tor. Die Gäste waren zunächst die aktivere Mannschaft und hätten sogar durch eine weitere Chance in der 26. Minute erhöhen können, doch der Torwart der Heimelf, Manuel Baier, konnte glänzend parieren. Naintsch stand sehr hoch und unterband so das Aufbauspiel der Albersdorfer.

So fand das Heimteam nur wenige Räume. Die Antwort der Albersdorfer ließ trotzden nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute war es Oliver Fladerer, der nach einer Vorlage von Markus Böjtös per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf. Der Treffer gab den Gastgebern neuen Schwung, und das Spiel gestaltete sich bis zur Halbzeitpause ausgeglichen, obwohl es auf beiden Seiten einige unnötige Fehlpässe und vergebene Chancen gab. Naintsch zeigte vor der Pause eine couragierte Leistung und forderte das Heimteam. So rettete der Gastgeber das Unentschieden in die Kabinen.

Spannende zweite Halbzeit und turbulentes Ende mit Platzverweisen

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: mit hoher Intensität und vielen Zweikämpfen. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch es waren die Gastgeber, die in der 58. Minute erneut jubeln konnten. Michael Simut erzielte mit einem präzisen Linksschuss nach einem einstudierten Standarddas 2:1 für den USV Albersdorf-Prebuch und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Albersdorf wurde nun bestimmender im Spiel, drei Wechsel brachten eine positive Veränderung.

Zudem hatte man nun den stets gefährlichen Oliver Paier besser im Griff.

In den folgenden Minuten wurde das Spiel zunehmend härter. In der 76. Minute hatten die Albersdorfer eine gute Chance durch Alijaj, der jedoch über das Tor schoss. Naintsch spielte robust. In der 80. Minute eskalierte die Situation alllerdings kurzfristig, als Niklas Kulmer die rote Karte sah. Nur zehn Minuten später folgte ihm Bernd Kreimer nach einem erneuten groben Foulspiel und ebenfalls einer roten Karte.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von vielen Fouls und Nicklichkeiten. Der Schiedsrichter zeigte fünf Minuten Nachspielzeit an, doch die Gäste konnten trotz ihrer Bemühungen keine nennenswerten Chancen mehr kreieren. Die Albersdorfer verteidigten ihre Führung und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Als der Schiedsrichter die Partie nach 96 Minuten abpfiff, endete eine umkämpfte und gute Partie in der Gebietsliga.

Der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch zeigte an diesem Nachmittag eine kämpferische Leistung und belohnte sich mit drei Punkten. Die Gäste aus Naintsch müssen hingegen in den nächsten Spielen auf die beiden ausgeschlossenen Spieler verzichten. Der Sieg war ein weiterer Schritt für die Albersdorfer, sich in der oberen Tabellenhälfte der Gebietsliga Ost zu etablieren.

Naintsch zeigte eine einwandfreie und taktisch gute Partie, konnte sich jedoch nicht belohnen.

Statement von Christian Mayer, Trainer USV Albersdorf:

„Nach der Pleite letzte Woche wollten wir unbedingt gewinnen und sind voll motiviert in die Partie gegangen. Es war wichtig, früh in Führung zu gehen, aber Naintsch hat uns in der ersten Halbzeit wirklich alles abverlangt. Sie haben taktisch sehr gut gespielt und uns stark gefordert. Wir mussten richtig dagegenhalten, um nicht aus dem Tritt zu kommen. Am Ende war es ein Sieg der Moral – ein hart erkämpfter Erfolg, auf den ich wirklich stolz bin.

Nächste Woche fragt keiner mehr danach, wie der Sieg zustande gekommen ist. Drei Punkte sind drei Punkte, und die haben wir geholt. Trotzdem möchte ich ein großes Kompliment an meine Jungs aussprechen, die sich durchgebissen haben, aber auch an den Gegner, der bis zum Schluss alles gegeben hat. Es war ein intensives Spiel, bei dem beide Teams gekämpft haben."

Aufstellungen: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Sebastian Schmiedhofer, Rafael Fink, Christian Edlinger - Krijon Alijaj, Oliver Fladerer, Markus Böjtös, Richárd Martin Kichler, Daniel Stefan Pischinger - Michael Simut, Alexander Witting

Ersatzspieler: Paul Janisch, Sebastian Posch, Milan Molnar, Manfred Seidl, Max Pilz, Markus Ehrenreich

Trainer: Christian Mayer

- SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Paul Sallegger, Oliver Paier, Markus Wiesenhofer, Balthasar Berger (K) - Niklas Zink, Christoph Baumegger, Clemens Raith, Niklas Kulmer, Paul Ederer - Oliver Paier

Ersatzspieler: Jakob Plech, Carmine Saporito, Bernd Kreimer, Manuel Glössl, Manfred Dunst, Philipp Hörz

Trainer: Ing. Andreas Köhler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Albersdorf-Prebuch : Naintsch - 2:1 (1:1)

58 Michael Simut 2:1

21 Oliver Fladerer 1:1

15 Oliver Paier 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.