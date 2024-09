SC Weiz II mit dem Befreiungsschlag - endlich der erste Sieg

Details Montag, 09. September 2024 14:32

In einem unterhaltsamen und torreichen Spiel setzte sich SC BauerBikes Weiz II mit einem deutlichen 7:2-Sieg gegen FC Almenland United II durch. Trotz eines vielversprechenden Starts der Gastgeber drehte SC Weiz II das Spiel zu ihren Gunsten und dominierte vor allem in der zweiten Halbzeit. Das Spiel der 4. Runde in der Gebietsliga Ost bot den Zuschauern in Almenland ein wahres Torfestival.

Ausgeglichene erste Halbzeit - ein Elfer für die Gäste

Die Partie begann vielversprechend für die Heimmannschaft. In der 22. Minute brachte Michael Mandl den FC Almenland II mit einem gezielten Abschluss in Führung. Die Gastgeber schienen darauf bedacht, ihre Führung zu verteidigen und kontrollierten das Spielgeschehen.

Doch SC Weiz II reagierte schnell und erzielte in der 30. Minute durch Patrick Wiesenhofer den Ausgleichper Elfmeter zum 1:1. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams um jeden Ball kämpften.

In der 38. Minute war es Stephan Allemann, der SC Weiz II mit einem präzisen Schuss zur 2:1-Führung brachte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Martin Lackner vom FC Almenland II stellte in der 39. Minute den Ausgleich zum 2:2 wieder her. Mit diesem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Beide Teams hatten gezeigt, dass sie in der Lage sind, offensiv Akzente zu setzen und die Abwehrreihen des Gegners zu überwinden.

Weiz II übernimmt das Kommando und wieder ein Elfer

Die zweite Halbzeit begann furios für SC Weiz II. Patrick Wiesenhofer war erneut zur Stelle und erzielte erneut per Elfer in der 49. Minute das 3:2 für die Gäste. Nur eine Minute später legte er nach und baute die Führung auf 4:2 aus. FC Almenland II wirkte nun zunehmend überfordert und fand kaum noch Mittel, um dem Druck der Gäste standzuhalten.

In der 63. Minute erhöhte Shtendil Ahmeti auf 5:2 für SC Weiz II. Die Dominanz der Gäste war nun deutlich spürbar, und sie ließen dem FC Almenland II kaum noch Raum zur Entfaltung. Drei Minuten später war es erneut David Feest, der das halbe Dutzend vollmachte und zum 6:2 traf. SC Weiz II nutzte konsequent jede sich bietende Möglichkeit und bestrafte die Fehler der Gastgeber gnadenlos.

In der 84. Minute setzte Patrick Wiesenhofer den Schlusspunkt der Partie und erzielte seinen vierten Treffer zum 7:2-Endstand für SC Weiz II. Mit diesem Tor krönte er seine herausragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft einen überzeugenden Sieg.

Das Spiel endete mit einem deutlichen 7:2-Erfolg für SC Weiz II. Während FC Almenland II in der ersten Halbzeit noch mithalten konnte, zeigten die Gäste in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Offensivleistung und sicherten sich verdient die drei Punkte. SC Weiz II holt mit diesem Sieg die ersten Punkte in der Gebietsliga Ost, während FC Almenland II nun daran arbeiten muss, die Defensive zu stabilisieren und in die Erfolgsspur zurückzufinden. Seit Beginn der Saison hat die junge Mannschaft noch keine Punkte eingesammelt.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Almenland II : Weiz II - 2:7 (2:2)

84 Patrick Wiesenhofer 2:7

66 David Feest 2:6

63 Shtendil Ahmeti 2:5

50 Patrick Wiesenhofer 2:4

49 Patrick Wiesenhofer 2:3

39 Martin Lackner 2:2

38 Stephan Allemann 1:2

30 Patrick Wiesenhofer 1:1

22 Michael Mandl 1:0

