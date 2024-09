Spannendes Unentschieden zwischen SC Weiz II und SV Kaindorf/H.

Details Mittwoch, 18. September 2024 22:08

Der SC Weiz II und der SV Kaindorf/H. lieferten sich in der 5. Runde der Gebietsliga Ost (STMK) ein Duell, das mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und sorgten für zahlreiche spannende Momente. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, einem gehaltenen Elfer und sehenswerten Toren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der SC Weiz II startete besser in die Partie und konnte bereits früh Druck auf die Gäste ausüben. Schon in der 3. Minute hatten die Gastgeber die erste Großchance durch einen Elfmeter, der jedoch vom Torhüter des SV Kaindorf/H. pariert wurde. Dennoch ließen sich die Weizer nicht entmutigen und spielten weiter druckvoll nach vorne.

In der 27. Minute war es dann soweit: Andrew Ucho erzielte das verdiente 1:0 für den SC Weiz II mit einem platzierten Abschluss. Die Führung brachte jedoch nicht die erhoffte Ruhe ins Spiel der Heimmannschaft, denn nur vier Minuten später schlug der SV Kaindorf/H. zurück. Aleksa Misic ließ einen Verteidiger mit einem geschickten Haken aussteigen und schloss sehenswert zum 1:1 ab.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Der SC Weiz II hatte mehrfach die Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen, doch Torhüter Buchegger der Gäste erwies sich als sicherer Rückhalt. So ging es mit einem gerechten 1:1 in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase mit zwei Toren

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine und das Spiel setzte sich mit hoher Intensität fort. In der 51. Minute hatte der SV Kaindorf/H. eine große Chance, doch der Abschluss wurde kläglich vergeben. Kurz darauf folgte ein Stangenkracher des SC Weiz II, der die Gastgeber beinahe wieder in Führung gebracht hätte.

Die Weizer drängten weiter auf das nächste Tor, doch der Keeper der Gäste konnte in der 55. Minute eine Topchance vereiteln. In der 60. und 61. Minute hatte der SC Weiz II erneut zwei vielversprechende Möglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

In der 83. Minute wurde eine hochkarätige Chance der Gastgeber wegen Abseits abgepfiffen. Nur eine Minute später ereignete sich dann ein spielentscheidender Moment: Der SV Kaindorf/H. bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Aleksa Misic sicher zum 1:2 verwandelte. Die Gäste wähnten sich bereits auf der Siegerstraße, doch der SC Weiz II gab nicht auf.

In der 89. Minute hatten die Gastgeber einen perfekten Freistoß, der jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Doch in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit gelang Haris Hrustan der erlösende Ausgleich zum 2:2 für den SC Weiz II. Mit diesem Treffer endete die Partie schließlich unentschieden.

Beide Teams können mit ihrer Leistung zufrieden sein und dürfen sich über einen hart erkämpften Punkt freuen.

Gebietsliga Ost: Weiz II : SV Kaindorf/H. - 2:2 (1:1)

90 Haris Hrustan 2:2

84 Aleksa Misic 1:2

31 Aleksa Misic 1:1

26 Andrew Ighoohwo Ucho 1:0

