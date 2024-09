USV St. Kathrein/Off. behält in Hirnsdorf die Oberhand

Details Mittwoch, 18. September 2024 22:45

Im FeistritztalStadion kam es in der Gebietsliga Ost zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem SV Hirnsdorf und dem USV St. Kathrein/Offenegg. Beide Teams waren hoch motiviert, ihre bisherige Saisonbilanz aufzubessern. Die Gäste zeigten sich von Beginn an konzentriert und konnten am Ende einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feiern.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Bereits in der siebten Minute nutzte der USV St. Kathrein eine Unachtsamkeit in der Hirnsdorfer Abwehr und ging durch Nico Sallegger in Führung. Die Gäste spielten druckvoll und setzten die Defensive des Heimteams unter Druck. Die anfängliche Phase des Spiels war von hohem Tempo geprägt, aber echte Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware.

In der 17. Minute verpasste Daniel Riegler eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß für die Gäste. Kurz darauf hatte Manuel Gruber eine Chance für Hirnsdorf, sein Schuss ging jedoch knapp daneben. Das Spiel blieb ausgeglichen, ohne dass sich eine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte.

In der 36. Minute gelang St. Kathrein dann der zweite Treffer. Nach einem idealen Pass von Kreimer schob Jürgen Karrer den Ball souverän zum 0:2 ein. Dies war ein herber Rückschlag für den SV Hirnsdorf, der sich trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sah, das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste hingegen verwalteten die Führung geschickt und lauerten auf Konterchancen.

Walcher trifft zur Vorentscheidung

Nach der Halbzeitpause kam der SV Hirnsdorf mit neuer Energie aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute erzielte Adrian Pentek den Anschlusstreffer zum 1:2, nachdem er von Gschanes ideal in Szene gesetzt worden war. Dieser Treffer gab den Heimischen Hoffnung und belebte das Spiel.

Doch nur wenige Minuten später stellte Markus Walcher mit einem präzisen Schuss zum 1:3 den alten Abstand wieder her. Dies war ein entscheidender Moment im Spiel, da der SV Hirnsdorf trotz weiterer Bemühungen keine wirkliche Gefahr ausstrahlen konnte.

Der USV St. Kathrein blieb auch in der zweiten Halbzeit die dominierende Mannschaft und hätte durch Walcher beinahe einen weiteren Treffer erzielt, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Die Heimelf versuchte, zurück ins Spiel zu finden, hatte aber kaum zwingende Chancen. Freistöße von Mauerhofer und Zaff brachten keinen Erfolg, und auch ein weiterer Versuch von Pentek wurde wegen Abseits abgepfiffen.

In den Schlussminuten blieb der USV konzentriert und verteidigte die Führung souverän. Ein Eckball von Zaff in der 90. Minute brachte für Hirnsdorf nichts ein. Schließlich endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem 3:1-Sieg für die Gäste.

