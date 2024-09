USC Schäffern bezwingt SU Naintsch in torreichem Duell

Details Freitag, 20. September 2024 22:54

In einem aufregenden Spiel in der 6. Runde der Gebietsliga Ost setzte sich USC Schäffern gegen SU Naintsch mit 4:2 durch. Bereits in den ersten Minuten ging es heiß her, als beide Teams schnell loslegten und die Tore nur so fielen. Besonders Nico Lind von USC Schäffern zeigte sich in herausragender Form und erzielte zwei Treffer. Trotz eines starken Starts der Gastgeber konnte SU Naintsch das Spiel nicht zu seinen Gunsten drehen.

Frühe Führung für SU Naintsch- wenige Augenblicke waren erst gespielt

Bereits in der 3. Minute setzte Oliver Paier von SU Naintsch ein erstes Ausrufezeichen. Nach einem gut gespielten Angriff netzte er zum 1:0 für die Heimmannschaft ein und sorgte für frühe Euphorie bei den heimischen Fans. Doch die Freude währte nicht lange, denn USC Schäffern schlug postwendend zurück.

Nur zwei Minuten später, in der 5. Minute, glich Daniel Schneider von USC Schäffern die Partie aus. Eine schnelle Kombination brachte ihn in eine gute Schussposition, die er gekonnt verwertete. Dies war der Auftakt zu einem wahren Torfestival, das in den folgenden Minuten und noch einige Höhepunkte bereithalten sollte.

USC Schäffern dreht das Spiel

Schon in der 12. Minute gelang es Nico Lind, USC Schäffern in Führung zu bringen. Nach einer gut durchdachten Kombination schob er den Ball gekonnt ins Netz und drehte das Spiel damit zugunsten der Gäste. SU Naintsch war sichtlich überrascht von der Schlagkraft des Gegners und musste sich nun etwas einfallen lassen, um wieder ins Spiel zurückzufinden.

Doch USC Schäffern blieb am Drücker. In der 23. Minute war es erneut Nico Lind, der nach einer schönen Kombination das 3:1 für seine Mannschaft erzielte. Die Gäste hatten das Spiel nun klar unter Kontrolle und setzten die Verteidigung von SU Naintsch immer wieder unter Druck. Mit diesem Halbzeitstand ging es schließlich in die Kabine, und die Gastgeber standen vor einer schwierigen Aufgabe.

Die zweite Halbzeit begann verhalten, beide Teams schienen sich neu sortieren zu müssen. In der 79. Minute keimte jedoch wieder Hoffnung für SU Naintsch auf. Thomas Fiedler erzielte per Kopfball das 2:3 und brachte seine Mannschaft damit wieder ins Spiel. Es war ein Moment der Erleichterung für die Heimmannschaft und ihre Anhänger, die nun auf den Ausgleich drängten.

Entscheidung in der Schlussminute

Doch USC Schäffern ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der letzten Minute der Nachspielzeit machte Kevin Heißenberger mit seinem Tor zum 4:2 endgültig den Deckel drauf. Ein schneller Konter brachte ihn in eine gute Position, die er eiskalt nutzte, um den Endstand zu markieren.

Mit diesem Sieg festigte USC Schäffern seine Position in der Tabelle und zeigte einmal mehr, dass mit ihnen zu rechnen ist. SU Naintsch hingegen muss die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Das Spiel endete schließlich nach 97 Minuten, und die Zuschauer sahen eine Partie, die in puncto Spannung und Dramatik kaum Wünsche offen ließ.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Naintsch : Schäffern - 2:4 (1:3)

96 Kevin Heißenberger 2:4

79 Thomas Fiedler 2:3

23 Nico Lind 1:3

12 Nico Lind 1:2

5 Daniel Schneider 1:1

3 Oliver Paier 1:0

