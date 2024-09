Blitzstart bringt St. Kathrein Heimsieg gegen SV Gutenberg - Fuchsbichler mit dem Tagestreffer

Details Samstag, 21. September 2024 21:18

In einem letztlich knappen Duell der 6. Runde der Gebietsliga Ost sicherte sich der USV St. Kathrein dank eines frühen Treffers von Daniel Fuchsbichler einen knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg gegen den SV Gutenberg. Der knappe Erfolg lässt St. Kathrein nach einem holprigen Saisonstart weiter an Fahrt gewinnen, während der SV Gutenberg, der als Absteiger im Umbruch steckt, noch nach Stabilität sucht.

Franz Czadil hat mit seinem Team neun Punkte in den letzten sieben Tagen geholt.

Frühe Führung durch Fuchsbichler - nach fünf Minuten führt der Gastgeber

Bereits in der 5. Minute schlug der Gastgeber zu: Ein schneller Angriff über die rechte Seite endete bei Daniel Fuchsbichler, der die Gelegenheit gegen den Keeper eiskalt nutzte und die Kathreiner früh in Führung brachte. Dieser Blitzstart setzte den SV Gutenberg sofort unter Druck. Die Gäste versuchten, sich zu sammeln und ins Spiel zurückzufinden, doch die St. Kathreiner Defensive stand in der Anfangsphase sicher und ließ keine gefährlichen Chancen zu.

Der SV Gutenberg, angeführt vom neuen Trainer Erich Klug, der akribisch am Aufbau einer neuen, jungen Mannschaft arbeitet, hatte Schwierigkeiten, im Spiel nach vorne Akzente zu setzen. Die Kathreiner, die letztes Jahr noch als Herbstmeister brillierten, aber in dieser Saison etwas schwer in die Gänge kamen, zeigten sich diesmal von Beginn an konzentriert und druckvoll.

Chancen auf beiden Seiten - mit einem Plus für die Gastgeber

Nach der Führung blieb der USV St. Kathrein am Drücker. In der 67. Minute setzte sich Julian Karrer stark über den Flügel durch und spielte einen gefährlichen Ball in die Mitte. Doch das Glück war Fuchsbichler diesmal nicht hold: Der Ball sprang unglücklich vor ihm auf, und er konnte ihn aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen. Nur wenige Minuten später, in der 69. Minute, ergab sich für die Gastgeber eine weitere Möglichkeit nach einem Freistoß.

Die größte Chance der zweiten Halbzeit hatte St. Kathrein in der 71. Minute: Fabian Brandtner zog aus der Distanz ab, traf aber nur den Pfosten. Beim Nachschuss parierte der Gutenberg-Torhüter Marcel Pöttler glänzend und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Gutenberg kam in der Schlussphase besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich. In der 88. Minute bekamen die Gäste einen vielversprechenden Freistoß aus der Mitteldistanz, aber die Kathreiner Verteidigung blieb standhaft und konnte die Gefahr klären. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Gutenberg in der Nachspielzeit: Ein gut getimter Ball in die Schnittstelle landete bei Durbalau, doch St. Kathrein-Keeper Leo Schweighofer zeigte eine starke Parade und verhinderte den späten Ausgleich.

Kampf bis zum Schluss - die Punkte bleiben in St.Kathrein

Die Spannung war bis zur letzten Sekunde greifbar. In der Nachspielzeit schaltete sich sogar der Gutenberg-Keeper Marcel Pöttler bei einer Ecke in den Angriff ein, in der Hoffnung, das Spiel doch noch auszugleichen. Doch ein offensives Foul sorgte für Entlastung bei den Kathreinern, die die knappe Führung über die Zeit retten konnten.

Trotz weiterer Angriffe beider Teams blieb es am Ende bei dem knappen 1:0 für St. Kathrein. Die Mannschaft von Trainer Franz Czadil zeigte eine durchweg konzentrierte Leistung und sicherte sich somit den zweiten Sieg in Folge. Mit diesem wichtigen Heimsieg rückt St. Kathrein wieder näher an die obere Tabellenregion heran, während Gutenberg weiterhin Mittelfeld bleibt.

Ausblick

Der USV St. Kathrein, der nach einem holprigen Start in die Saison nun allmählich in Fahrt kommt, zeigte erneut eine starke Mannschaftsleistung. Das Team, das in der vergangenen Saison noch Herbstmeister wurde, scheint sich nach den anfänglichen Problemen wieder gefangen zu haben und ist wieder auf dem Weg nach oben. Trainer Franz Czadil konnte in diesem Spiel vor allem auf eine stabile Defensive und schnelle Offensivaktionen bauen.

Der SV Gutenberg hingegen, der nach dem Abstieg in einem Umbruch steckt, braucht weiterhin Zeit, um als Mannschaft zusammenzuwachsen. Trainer Erich Klug arbeitet intensiv am Aufbau einer neuen, jungen Truppe, die sich finden wird. Auch wenn in diesem Spiel keine Punkte geholt wurden, zeigte sich die Mannschaft kämpferisch und hatte gegen Ende des Spiels gute Chancen auf den Ausgleich.

Statement von Trainer Franz Czadil (USV St. Kathrein):

„Wir hatten eine englische Woche hinter uns, drei Spiele in den letzten sieben Tagen, und es ist großartig, dass wir alle neun Punkte holen konnten. Heute waren wir über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, aber das knappe 1:0 zeigt, wie eng es im Fußball manchmal zugeht. Es freut mich besonders für unseren Torschützen Daniel Fuchsbichler, der sich mit dem entscheidenden Treffer belohnt hat. Aber das, was uns als Mannschaft ausmacht, ist das Kollektiv. Jeder Spieler kämpft füreinander, und das hat uns geholfen, die schwierige Phase, in der wir uns befanden, zu überwinden. Jetzt kehrt das Selbstbewusstsein allmählich zurück.

Ein großes Lob geht auch an unseren Torwart Leo Schweighofer, der wieder einmal ein sicherer Rückhalt für uns war. Gerade am Ende hat er uns mit einer fantastischen Parade den Sieg gesichert. So kurios es klingen mag – solche Spiele gehen manchmal in der letzten Minute noch 1:1 aus, wenn man Pech hat. Aber Leo war zur Stelle und hat uns die drei Punkte gerettet.

Gutenberg ist eine Mannschaft, die sich derzeit im Umbruch befindet. Sie haben einige starke Einzelspieler, und wenn sie als Team noch enger zusammenwachsen, werden sie mit Sicherheit noch gefährlicher werden. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit meines Trainerkollegen Erich Klug. Es ist immer schön, ihn zu treffen – er lebt den Trainerjob mit derselben Leidenschaft wie ich. Es war ein intensives und spannendes Spiel, und ich freue mich über diesen verdienten Sieg.“

Aufstellungen:

USV St. Kathrein:

Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil, Daniel Lipp - Daniel Rigler (K), Markus Walcher - Fabian Josef Neuhold, Lukas Kreimer, Julian Karrer, Daniel Fuchsbichler, Philipp Kreimer

Ersatzspieler:Gabriel Reisinger, Florian Brandtner, Nico Marcel Sallegger, Lukas Greiner, Jeremias Matzer

Trainer: Franz Czadil

SV Gutenberg:

Marcel Pöttler - Daniel Wolf, Simon Harrer, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Lukas Gruber, Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer (K)

*Ersatzspieler:* Johannes Mayr, Jonas Siegl, Darius Marian Durbalau, Christoph Sauseng, Fabian Mußbacher

Trainer:Erich Klug

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Kathrein : Gutenberg - 1:0 (1:0)

5 Daniel Fuchsbichler 1:0

