UFC Schönegg behält gegen Almenland United II klar die Oberhand

In der 6. Runde der Gebietsliga Ost trafen der UFC Schönegg und der FC Almenland United II aufeinander. Der UFC zeigte von Beginn an eine starke Leistung und sicherte sich durch eine beeindruckende erste Halbzeit einen souveränen 4:1-Sieg. Mario Berghofer, Philipp Kielnhofer und Jonas Schantl erzielten die entscheidenden Tore, während Almenland United erst in der zweiten Hälfte einen Ehrentreffer verzeichnen konnte. Mit diesem Sieg übernimmt der UFC Schönegg die Tabellenführung, während Almenland weiterhin auf die ersten Punkte wartet.

Schönegg mit Traumstart

Das Spiel begann furios für den UFC Schönegg, als bereits in der 2. Minute ein Eckball von Tobias Bauernhofer präzise auf Philipp Kielnhofer geflankt wurde, der den Ball gekonnt zum 1:0 ins Tor köpfte. Nur wenige Minuten später setzte Mario Berghofer den gegnerischen Torhüter unter Druck und erzwang durch einen Pressball das 2:0. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine klare Überlegenheit und setzte den FC Almenland United mit hohem Pressing unter Druck.

Schönegg ließ nicht nach und erhöhte in der 24. Minute auf 3:0. Wieder war es Mario Berghofer, der auf der linken Seite im Strafraum bedient wurde und den Ball im kurzen Eck unterbrachte. Der UFC Schönegg dominierte die erste Halbzeit nach Belieben, während Almenland kaum zu Chancen kam. Ein Freistoß von Markus Winter in der 28. Minute verfehlte das Tor, was eine der wenigen Annäherungen der Gäste in der ersten Halbzeit darstellte.

Almenland verbessert, Schönegg bleibt stark

In der zweiten Halbzeit versuchte der FC Almenland United, früher zu attackieren und ins Spiel zu finden. Diese Bemühungen zahlten sich in der 57. Minute aus, als Daniel Leitner einen langen Ball gut mitnahm und aus vollem Lauf unter die Latte zum 3:1-Anschlusstreffer knallte. Almenland zeigte nun mehr Engagement und kam öfter zu Konterchancen, während Schönegg weiterhin gefährlich blieb.

In der 83. Minute verpasste Jonas Schantl eine gute Gelegenheit, als er im Strafraum überraschend den Ball auf den Fuß bekam, aber ein Bein dazwischen ging und nur einen Eckball herausspielte, den er drüberköpfte. Kurz darauf machte Schantl alles richtig, als er nach einem Querpass von Michael Seemann aus kurzer Distanz zum 4:1-Endstand traf. Der UFC Schönegg kontrollierte das Spiel bis zum Ende und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen der Gäste zu.

Mit diesem verdienten 4:1-Sieg übernimmt der UFC Schönegg ungeschlagen die Tabellenführung in der Gebietsliga Ost. Der FC Almenland United II hingegen muss weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Liga warten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner (14643 Bonuspunkte)

Gebietsliga Ost: Schönegg : FC Almenland II - 4:1 (3:0)

88 Jonas Schantl 4:1

57 Daniel Leitner 3:1

24 Mario Berghofer 3:0

11 Mario Berghofer 2:0

2 Philipp Kielnhofer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.