SV Kaindorf dreht Rückstand und siegt gegen SV Buch/St. Magdalena

Details Samstag, 21. September 2024 21:39

In einem Spiel der Gebietsliga Ost konnte sich der SV Kaindorf/H. nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit noch mit 2:1 gegen den SV Buch/St. Magdalena durchsetzen. Die Zuschauer erlebten ein Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Besonders die zweite Halbzeit hatte es in sich, als die Gastgeber den Rückstand in einen verdienten Sieg verwandelten.

Erste Halbzeit: Buch/St. Magdalena geht in Führung 0:1 zur Pause

Das Spiel begann mit viel Schwung von beiden Seiten. Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, die Partie aktiv zu gestalten. Der erste vielversprechende Angriff gehörte jedoch den Gästen aus Buch/St. Magdalena, als sie über die linke Seite durchbrachen, aber der Torhüter von Kaindorf sicher parierte.

In der 8. Minute gab es eine strittige Situation im Strafraum der Gäste, als die Heimelf Elfmeter forderte, aber der Schiedsrichter nur auf Ecke entschied. Die erste gefährliche Szene für Buch/St. Magdalena führte allerdings zu nichts Zählbarem. Ein Freistoß in der 11. Minute, den der Torhüter von Buch/St. Magdalena sicher hielt, zeigte erneut, dass beide Mannschaften gut eingestellt waren.

Kaindorf/H. hatte in der 16. Minute eine große Chance, doch ein Kopfball der Gäste klärte die Situation kurz vor der Linie. Erst in der 35. Minute gelang Buch/St. Magdalena dann der Durchbruch: Dominic Kirchsteiger erzielte das 0:1, nachdem ein vorheriger Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Kaindorf/H. konnte bis zur Halbzeit keinen Ausgleich erzielen und ging somit mit einem Rückstand in die Pause.

Zweite Halbzeit: Kaindorf/H. dreht das Spiel - 2:1 als Endstand

Nach dem Seitenwechsel drängte der Gastgeber auf den Ausgleich. In der 55. Minute sorgte eine Ecke für Gefahr, doch die Gäste konnten den Ball klären. Kurz darauf vergaben die Gäste eine Riesenchance, als sie das leere Tor verfehlten. Ein Kopfball in der 56. Minute von Kaindorf ging ebenfalls über das Tor, was die Anspannung weiter erhöhte.

In der 68. Minute gelang Kaindorf dann endlich der ersehnte Ausgleich. Aleksa Misic traf zum 1:1 und setzte damit ein wichtiges Zeichen. Das Spiel war wieder offen und die Gastgeber erhöhten den Druck. Nur zehn Minuten später, in der 78. Minute, konnte Domenik Prenrecaj den Ball zum 2:1 im Tor unterbringen. Der Jubel war groß, denn mit diesem Treffer hatte das Heimteam das Spiel gedreht.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung und Kampf geprägt. In der 90. Minute wurde eine Nachspielzeit von vier Minuten angekündigt. Beide Teams kämpften verbissen, doch der Gstgeber konnte die Führung verteidigen. Die Gäste versuchten es noch einmal, aber es reichte nicht mehr für einen weiteren Treffer.

Mit dem Abpfiff in der 94. Minute stand der SV Kaindorf als Sieger fest. Der Sieg, besonders aufgrund der starken zweiten Halbzeit erzielt, wurde von den heimischen Fans gebührend gefeiert. Der Endstand von 2:1 spiegelt den Einsatz und Willen des Teams wider, das nach einem Rückstand zurückgekommen ist und das Spiel für sich entscheiden konnte.

Gebietsliga Ost: SV Kaindorf/H. : Buch/St. Magd. - 2:1 (0:1)

78 Domenik Prenrecaj 2:1

68 Aleksa Misic 1:1

35 Dominic Kirchsteiger 0:1

