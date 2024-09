Auswärtssieg für den SV Hirnsdorf: 4:2 bei USV Albersdorf-Prebuch

Details Sonntag, 22. September 2024 20:25

Am Sonntag kam es in der Gebietsliga Ost zu einem Duell zwischen dem USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch und dem SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf. Die Gäste aus Hirnsdorf konnten in einer torreichen Partie einen 4:2-Auswärtssieg erringen und wichtige Punkte mit nach Hause nehmen. Für Hirnsdorf, das sich erst vor wenigen Tagen einvernehmlich von Trainer Norbert Egler getrennt hatte, war es der erste Sieg nach turbulenten Wochen. Unter dem neuen Trainer Christoph Giradelli zeigte die Mannschaft eine engagierte Leistung und setzte ein starkes Zeichen.

Auswärtssieg in Albersdorf - damit konnte man nicht unbedingt rechnen.

Erste Halbzeit: Hirnsdorf schlägt zu - 2:0 Pausenführung in Albersdorf

Das Spiel begann mit einer kleinen Überraschung: Hirnsdorf, üblicherweise in den Farben Weiß-Grün auflaufend, spielte komplett in Rot. Die ersten Minuten gestalteten sich unspektakulär. Das Geschehen fand überwiegend im Mittelfeld statt, wobei beide Teams zunächst keine klaren Torchancen herausspielen konnten. Die Heimmannschaft aus Albersdorf zeigte zwar Engagement, doch der SV Hirnsdorf verteidigte souverän und ließ kaum Gefahr aufkommen.

In der 39. Minute folgte dann der erste Schock für Albersdorf. Hirnsdorf kam über den linken Flügel, und obwohl die Flanke zunächst missglückte und der Ball unkontrolliert im Fünfmeterraum herumsprang, konnte Torhüter Manuel Baier den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Hannes Wallner nutzte die Unsicherheit des Keepers eiskalt aus und schob den Ball zur 1:0-Führung für die Gäste ins Netz. Nur zwei Minuten später war es erneut Wallner, der von einem weiteren Missverständnis in der Abwehr von Albersdorf profitierte und den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf ging es mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Albersdorf kämpft, doch Hirnsdorf bleibt stark

Die zweite Halbzeit begann mit lautstarker Unterstützung der über 200 Heimfans, die ihre Mannschaft anfeuerten, das Spiel doch noch zu drehen. Doch die Bemühungen von Albersdorf wurden in der 48. Minute früh zunichtegemacht. Adrian Pentek erzielte das 3:0 für Hirnsdorf, eine umstrittene Szene, da der Treffer von einigen als Abseits gesehen wurde. Doch das Tor zählte, und Hirnsdorf baute seinen Vorsprung weiter aus.

Albersdorf gab sich jedoch nicht auf. In der 55. Minute zeigte die Heimmannschaft erstmals offensiven Biss: Max Pilz stieg nach einer Flanke von Stefan Pischinger im Strafraum hoch und setzte einen wuchtigen Kopfball auf das Tor, doch Hirnsdorfs Keeper Yanik Hödl reagierte glänzend und parierte den Schuss. Nur wenige Minuten später, in der 62. Minute, gelang Albersdorf endlich der ersehnte Anschlusstreffer. Markus Böjtös ließ Hödl aussteigen und verkürzte auf 1:3, sehr zur Freude der Heimfans.

Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde schnell wieder gedämpft. Nur fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Hirnsdorf den alten Abstand wieder her. Nach einem Eckball in der 67. Minute war es Alexander Grabmayer, der zum 4:1 einnickte und damit die Vorentscheidung brachte.

Albersdorf gibt nicht auf, Hirnsdorf feiert Sieg

Auch in der Schlussphase gab Albersdorf nicht auf. In der 90. Minute köpfte Max Pilz nach einem Eckball zum 2:4 ein. Doch letztlich reichte die Zeit nicht mehr, um das Ruder noch herumzureißen. Hirnsdorf brachte die Führung sicher über die Zeit und siegte nach 93 Minuten mit 4:2.

Für den SV Hirnsdorf ist dieser Erfolg nicht nur ein wichtiger Schritt in der Tabelle, sondern auch eine mentale Erleichterung nach den turbulenten letzten Wochen. Die Mannschaft zeigte unter dem neuen Trainer Christoph Giradelli eine starke Leistung und bewies, dass sie auch in schwierigen Phasen zu überzeugen weiß.

Trainerstatement: Christoph Giradelli stolz auf die Mannschaft

Nach dem Spiel zeigte sich Hirnsdorfs neuer Trainer Christoph Giradelli äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft:

„Wir haben den Matchplan perfekt umgesetzt! Ich bin stolz auf die Truppe, es war die richtige Reaktion auf die turbulenten Zeiten. Nach den letzten Wochen wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen, und das ist uns gelungen. Jetzt gilt es, auf diesem Erfolg aufzubauen und weiter hart zu arbeiten.“

Aufstellungen

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch

Manuel Baier (K) - Sebastian Posch, Rafael Fink - Krijon Alijaj, Oliver Fladerer, Markus Böjtös, Richárd Martin Kichler, Daniel Stefan Pischinger, Max Pilz - Michael Simut, Milan Molnar

Ersatzspieler:Paul Janisch, Uroś Stojkovic, Nico Strasser, Rilind Syla, Manfred Seidl, Christian Edlinger

Trainer: Christian Mayer

-

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf

Yanik Hödl - Luca Ioan Cadar, Julian Neuhauser, Moritz Gauster (K), Jürgen Wilfling - Hannes Wallner, Patrick-Cristian Pletoianu, Jürgen Froschauer, Alexander Mauerhofer - Adrian Laszlo Pentek, Manuel Gruber

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Stephan Gschanes, Alexander Josef Grabmayer, Stefan Schwarz, Daniel Wilfing, Tobias Kricker

Trainer: Christoph Giradelli

Ausblick

Mit diesem Sieg konnte Hirnsdorf wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln und sich zumindest vorerst aus der gefährlichen Zone absetzen. Trainer Giradelli scheint frischen Wind in die Mannschaft gebracht zu haben, und die Spieler haben den Systemwechsel gut angenommen. Für Albersdorf hingegen war dies eine bittere Niederlage, doch die Mannschaft zeigte Moral und Kampfgeist, sodass in den kommenden Spielen mit einer Reaktion zu rechnen ist. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Hirnsdorf den Schwung aus diesem Sieg mitnehmen kann, während Albersdorf Punkte benötigt, um sich im obersten Drittel der Tabelle zu stabilisieren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Albersdorf-Prebuch : Hirnsdorf - 2:4 (0:2)

92 Max Pilz 2:4

67 Alexander Josef Grabmayer 1:4

66 Markus Böjtös 1:3

52 Adrian Laszlo Pentek 0:3

42 Hannes Wallner 0:2

40 Hannes Wallner 0:1

