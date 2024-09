Spannendes Derby zwischen USV Dienersdorf und USV Stubenberg endet in einem 2:2 Unentschieden

Details Montag, 23. September 2024 18:20

In einem aufregenden Derby der Gebietsliga Ost trennten sich der USV Dienersdorf und der USV Stubenberg mit einem 2:2 Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, die bis zur letzten Minute für Spannung sorgte. Die Begegnung fand in der Safenarena Dienersdorf statt, wo die Gastgeber in dieser Saison noch ungeschlagen sind, während Stubenberg mit zehn Punkten aus vier Spielen vor dem Spiel an der Tabellenspitze thronte.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und beide Mannschaften zeigten von Anfang an ihren SiegeswillenAllerdings wurde das Spiel auch durch viele Fouls überschattet, was den Spielfluss immer wieder unterbrach.

Die Defensivreihen beider Teams standen sicher, und trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten, blieb die erste Halbzeit torlos. Die Zuschauer erwarteten gespannt, welche Mannschaft in der zweiten Halbzeit den ersten Treffer erzielen würde.

Turbulente zweite Halbzeit mit vier Toren

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 52. Minute gelang es dem USV Stubenberg, durch Justin Rosenberger mit 1:0 in Führung zu gehen. Doch die Freude währte nicht lange, denn postwendend erzielte Bernd Tödling den Ausgleich für den USV Dienersdorf, ebenfalls in der 52. Minute. Beide Mannschaften zeigten ihre Offensivqualitäten und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.

Das Spiel blieb intensiv und spannungsgeladen. In der 70. Minute konnte Michael Hofer den USV Stubenberg erneut in Führung bringen, indem er das 2:1 erzielte. Die Partie schien zugunsten der Gäste zu kippen, doch der USV Dienersdorf gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 82. Minute war die Spannung förmlich greifbar, als das Spiel immer mehr einem packenden Conference League Duell ähnelte.

Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang es Patrick Hammer, den vielumjubelten Ausgleichstreffer für den USV Dienersdorf zu erzielen und den Endstand von 2:2 herzustellen. Die Safenarena bebte vor Begeisterung und die Heimfans feierten ihre Mannschaft, die es geschafft hatte, dem Tabellenführer ein Unentschieden abzutrotzen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das spannende Derby. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und teilten sich letztlich die Punkte.

Gebietsliga Ost: Dienersdorf : Stubenberg - 2:2 (0:0)

86 Patrick Hammer 2:2

70 Michael Hofer 1:2

52 Justin Rosenberger 1:1

52 Bernd Tödling 0:1

