Dramatischer Last-Minute-Sieg für USV St. Lorenzen gegen SC Weiz II

In einem spannenden Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Ost setzte sich der USV St. Lorenzen in den letzten Sekunden gegen den SC BauerBikes Weiz II mit 3:2 durch. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, emotionalen Momenten und einem dramatischen Finale. Trotz einer frühen roten Karte für Weiz II gelang es den Gästen, das Spiel lange offen zu halten und zweimal in Führung zu gehen, bevor die Gastgeber in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielten.

Frühe Führung für Weiz II trotz Unterzahl

Bereits in der zweiten Minute ereignete sich ein einschneidendes Ereignis für den SC Weiz II, als Jeremiah Heuberger als letzter Mann die rote Karte sah und seine Mannschaft damit in Unterzahl weiterspielen musste. Trotz dieser frühen Schwächung zeigten die Gäste Moral und kämpften unermüdlich weiter. Der USV St. Lorenzen drängte von Beginn an auf die Führung und setzte die Weizer Abwehr unter Druck, wie ein platzierter Kopfball in der 14. Minute verdeutlichte, der nur knapp über das Tor ging.

Die erste Großchance für Weiz II ließ nicht lange auf sich warten, jedoch konnte die Defensive von St. Lorenzen die Situation bereinigen. Die Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams auf ihre Möglichkeiten lauerten. In der 26. Minute gelang es Andrew Ucho, den Ball nach einem schnellen Angriff zum 0:1 für SC Weiz II einzuschieben. Trotz der Unterzahl bewiesen die Gäste, dass sie keineswegs gewillt waren, das Spiel kampflos herzugeben.

Comeback und dramatisches Finale - am Ende gewinnt der Gastgeber

Nach der Halbzeitpause drängte der USV St. Lorenzen auf den Ausgleich. In der 65. Minute erzielte Domen Kosnik per Freistoß den verdienten Ausgleich zum 1:1. Das Spiel blieb weiterhin spannend, und beide Teams suchten ihre Chancen. Nur sieben Minuten später gelang es Haris Hrustan, die Weizer erneut in Führung zu bringen, als er zum 1:2 traf. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und setzten ihre Angriffe fort.

Die 80. Minute brachte den erneuten Ausgleich für St. Lorenzen, als Andrija Novosel nach einer brillanten Vorlage von Simon Putz zum 2:2 traf. Die Spannung war nun greifbar, und beide Mannschaften wollten den Sieg. In der Schlussphase des Spiels war es erneut Domen Kosnik, der in der 96. Minute per Volley zum 3:2-Endstand für den USV St. Lorenzen traf. Der Jubel der Heimfans kannte keine Grenzen, und das Spiel endete nach insgesamt 98 Minuten mit einem Sieg für die Gastgeber.

Der USV St. Lorenzen zeigte mit diesem Last-Minute-Treffer große Moral und Siegeswillen, während SC Weiz II trotz Unterzahl und zweimaliger Führung am Ende das Nachsehen hatte. Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb und mit einem dramatischen Finale einen würdigen Abschluss fand.

Gebietsliga Ost: St. Lorenzen/W : Weiz II - 3:2 (0:1)

96 Domen Kosnik 3:2

80 Andrija Novosel 2:2

72 Haris Hrustan 1:2

65 Domen Kosnik 1:1

26 Andrew Ighoohwo Ucho 0:1

