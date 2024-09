Duell zwischen SV Buch/St. Magdalena und FC Almenland United II endet unentschieden

Details Dienstag, 24. September 2024 22:45

In der 5. Runde der Gebietsliga Ost trafen der SV Buch/St. Magdalena und FC Almenland United II aufeinander. Beide Mannschaften gingen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Partie, doch am Ende trennten sie sich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, während die Gastgeber in der zweiten Hälfte ausgleichen konnten.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für FC Almenland United II

Das Spiel begann unter leichtem Regen in Buch, was die Bedingungen etwas erschwerte. In den ersten zehn Minuten gestaltete sich die Partie sehr zerfahren. Der SV Buch/St. Magdalena schaffte es zwar hin und wieder, über die linke Seite durchzukommen, aber ohne wirklich gefährlich zu werden.

In der 22. Minute hatten die Gäste die erste nennenswerte Chance. Werkovits im Tor des SV Buch konnte jedoch zur Ecke klären. Ein erstes Raunen ging in der 29. Minute durch das Stadion, als Vukovic aus knapp 20 Metern verzog.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 33. Minute. Kilian Zoehrer erzielte das 0:1 für FC Almenland United II. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb, und sie hatten kurz vor der Halbzeitpause noch eine weitere gute Möglichkeit, als Hammerl nach einem Eckball zum Kopfball kam, aber die Gäste klärten auf der Linie.

In der 43. Minute zauberte Prem am Strafraumrand und überlupfte seinen Gegenspieler, doch sein Volley traf einen Spieler des FC Almenland II direkt im Gesicht. Die erste Halbzeit endete somit mit einer 1:0-Führung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Ausgleich durch Kottan

Die zweite Halbzeit begann mit einem riesigen Schnitzer des SV Buch, aber Werkovits rettete im Eins-gegen-Eins mit einer Wahnsinnsparade. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 49. Minute erzielte Krisztian Kottan aus knapp 16 Metern mit dem Außenrist das 1:1 für den SV Buch/St. Magdalena. Es war ein Tor aus dem Nichts und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 53. Minute verpassten Hammerl und Keller eine riesige Chance, als sie vor dem fast leeren Tor scheiterten. Die Gäste versteckten sich jedoch nicht und kamen immer wieder gefährlich in den Strafraum.

Ein weiterer Höhepunkt folgte in der 58. Minute, als Matejka einen guten Vorstoß hatte und Hammerl den Ball perfekt servierte. Aber Hammerl rutschte auf dem nassen Boden aus und verpasste die Gelegenheit. In der 62. Minute hatte der SV Buch eine weitere Riesenchance, als Prem den Ball aus dem Halbfeld perfekt aufs lange Eck brachte, aber Vukovic scheiterte an der Latte.

In der 75. Minute tauchte Mandl der alleine vor Werkovits auf, doch dieser hielt wieder überragend. In den Schlussminuten setzte FC Almenland II auf Konter. Nach einem Eckball des SV Buch rettete Werkovits erneut und verhinderte den späten Siegtreffer der Gäste.

Die Nachspielzeit von vier Minuten brachte keine weiteren Tore, und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre.

Statement von Patrick Kreutzer, Trainer von Almenland II:

„Das heutige Spiel war eine äußerst intensive Partie, in der meine Mannschaft alles gegeben hat. Wir sind sehr froh darüber, dass wir uns erfolgreich durchgesetzt haben. Besonders stolz macht mich die Leistung meiner Spieler, die heute bewiesen haben, dass sie auch gegen starke Gegner absolut mithalten können. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem wenn man bedenkt, wie jung unser Team ist.

Die Spieler haben sich nicht nur kämpferisch gezeigt, sondern auch durch Teamgeist und taktische Disziplin überzeugt. Diese Eigenschaften sind genau das, worauf wir seit Beginn unserer Arbeit besonderen Wert legen. Für mich ist das ein klares Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Entwicklung meiner Mannschaft erfüllt mich mit Stolz, und ich bin zuversichtlich, dass wir weiterhin Fortschritte machen werden.

Es zeigt sich, dass unser langfristiger Plan Früchte trägt und dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist. Wir werden weiterhin hart arbeiten, um uns als Team weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu erreichen.“

Aufstellungen:

Buch/St.Magdalena: Matthias Werkovits, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Szabolcs Andrejek, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem

Ersatzspieler: Felix Sommer, Roland Nemeth, Jakob Schöngrundner, Julian Keller, Stephan Nöhrer, Krisztian Kottan

Trainer: Philipp Prem

- FC Almenland United II: Lukas Tödtling, Thomas Windisch, Lukas Hütter, David Hechtl, Joseph Maximilian Göbel, Johannes Harrer (K), Markus Winter, Martin Lackner, Kilian Zoehrer, Julian Pöllabauer, Bastian Elias Heider

Ersatzspieler: Samuel Stockner, Kilian Wiedenhofer, Lukas Rainer, Paul Kletzenbauer, Daniel Mandl, Fabian Leitner

Trainer: Patrick Kreutzer Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Buch/St. Magd. : FC Almenland II - 1:1 (0:1)

49 Krisztian Kottan 1:1

33 Kilian Zoehrer 0:1

