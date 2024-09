UFC Schönegg dreht Partie in Naintsch: Später Doppelschlag von Berghofer beschert Tabellenführer drei Punkte

Details Dienstag, 24. September 2024 22:59

Die Begegnung in der Gebietsliga Ost zwischen der SU Schotterwerke Christandl Naintsch und dem UFC Schönegg versprach Spannung. Die Hausherren gingen überraschend in Führung, mussten jedoch nach einem aufopferungsvollen Kampf in Unterzahl in den letzten Minuten die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Ein packendes Spiel, das erst in den Schlussminuten durch einen Doppelschlag von Mario Berghofer entschieden wurde, endete mit einem 1:3 zugunsten von Schönegg.

Kreimer bringt dezimierte Hausherren in Führung

Das Spiel begann bei teilweise starkem Regen, doch die Platzverhältnisse blieben gut. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass der Tabellenführer mit mehr Ballbesitz agieren würde, während Naintsch auf lange Bälle setzte. In der 14. Minute verpasste Bauernhofer für die Gäste nur knapp das Tor, als sein Schuss am langen Eck vorbeiging. Reiböck köpfte kurz darauf aus guter Position daneben. Die erste gefährliche Hereingabe für Schönegg verpasste Michl in der Mitte nur knapp.

Nach 28 Minuten wurde das Spiel hitzig: Der Naintscher Niklas Kulmer sah nach einem erneuten Foul die Gelb-Rote Karte. Nur eine Minute später gelang es Lukas Kreimer, Naintsch mit der ersten Möglichkeit nach dem Ausschluss in Führung zu bringen. Sein Treffer aus kurzer Distanz stellte das Spiel auf den Kopf und setzte die Gäste unter Druck. Trotz Unterzahl verteidigte Naintsch mit viel Herzblut und ließ Schönegg bis zur Halbzeit nicht zum Zug kommen.

Schönegg dreht Spiel in den letzten Minuten durch Doppelschlag

Nach der Pause, in der der Regen aufgehört hatte, startete Naintsch mit einer Chance, jedoch konnte ein Angreifer den Ball nicht richtig treffen. Schönegg dominierte das Spiel, fand aber lange Zeit keinen Weg durch die gut stehende Naintscher Verteidigung. In der 65. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Marco Reiböck traf nach einem gut kombinierten Angriff unhaltbar aus 18 Metern ins Eck.

Die Gastgeber verteidigten weiterhin mit viel Einsatz, doch Schönegg ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 87. Minute bereitete Reiböck den nächsten Treffer mustergültig vor: Eine perfekte Flanke in die Mitte nutzte Mario Berghofer, um den Ball unter die Latte zu hämmern und den Ligaprimus in Führung zu bringen. Nur eine Minute später erhöhte Berghofer auf 1:3, als der 24-Jährige nach einem Laufduell den Ball genau ins lange Eck traf.

Mit diesem Doppelschlag innerhalb war das Spiel entschieden. Trotz eines beherzten Kampfes der Naintscher, die über eine Stunde in Unterzahl spielten, mussten sich die Heimischen am Ende der spielerischen Klasse von Schönegg geschlagen geben. Der Abpfiff nach 96 Minuten besiegelte den 1:3-Endstand zugunsten der Gäste, die mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antraten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner (14743 Bonuspunkte)

Gebietsliga Ost: Naintsch : Schönegg - 1:3 (1:0)

88 Mario Berghofer 1:3

87 Mario Berghofer 1:2

65 Marco Reiböck 1:1

31 Lukas Kreimer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

