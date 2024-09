USV Stubenberg bremst auch St. Kathrein und holt drei weitere Punkte

Details Samstag, 28. September 2024 00:09

Ein hochklassiges Spiel in der 7. Runde der Gebietsliga Ost endete mit einem 3:1-Sieg für die Heimmannschaft, USV Stubenberg. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:1, bevor Philipp Meister in der zweiten Hälfte den Endstand besiegelte. Die Partie war von Anfang an von hohem Tempo und zahlreichen Chancen geprägt, die den 130 Fans ein unterhaltsames Spiel boten.

Frühe Führung und drei Tore vor der Pause

Das Spiel begann mit hohen Erwartungen beider Teams. Die Gastgeber, in Rot/Schwarz gekleidet, standen den Gästen, die ganz in Weiß aufliefen, motiviert gegenüber. Bereits in der 5. Minute hatten die Stubenberger die erste Großchance. Stefan Holzerbauer kam gefährlich vor das Tor, aber der Gästekeeper Schweighofer bewahrte sein Team mit einer beeindruckenden Fußabwehr vor einem frühen Rückstand.

In den ersten Minuten zeigte sich Stubenberg leicht überlegen, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Doch dann wendete sich das Blatt in der 25. Minute. Nach einer Ecke für die Gäste, die ins Leere ging, konterte Stubenberg blitzschnell. Bernd Tödling zog von der linken Seite auf das Tor und vollendete souverän zum 1:0.

Nur fünf Minuten später schlugen die Gastgeber erneut zu. Ein Fehler in der Abwehr der Gäste ermöglichte es Stefan Holzerbauer, alleine auf das Tor zu stürmen und den Ball ins lange Eck zu schieben. Der Spielstand lautete nun 2:0 für Stubenberg.

Die Gäste im Angriff doch diese verlieren den Ball recht einfach! Czadil rutscht leider aus dadurch kann die Nr 5 Holzerbauer alleine aufs Tor stürmen und versenkt den Ball ins lange Eck! Ben Graf, Ticker-Reporter

Doch die Freude währte nicht lange. Ein Patzer des sonst sicheren Stubenberger Keepers Schmalegger führte zum Anschlusstreffer für die Gäste. Manuel Rigler nutzte die Gelegenheit und verkürzte auf 2:1. Dies war zugleich der Halbzeitstand.

Meister sorgt für die Entscheidung - am Ende bleiben die Punkte am See

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Heimelf. Nach einem Eckball in der 47. Minute kam ein Stubenberger zum Kopfball, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Nur drei Minuten später hatten die Gäste eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß von Rigler, doch auch dieser Schuss verfehlte knapp das Ziel.

In der 57. Minute wurde es dann bitter für die Gäste - Philipp Meister tauchte allein vor dem Gästekeeper auf und vollendete ins rechte untere Eck. Das war das vierte Tor im Spiel zum 3:1 für die Heimelf.

Trotz einer guten Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung in der 77. Minute, bei der der Ball knapp am Tor vorbeiging, blieb es beim 3:1. Die Gäste konnten sich keine weiteren nennenswerten Chancen mehr erspielen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 93 Minuten und besiegelte den verdienten Sieg für USV Stubenberg. Die Heimelf konnte sich über drei weitere Punkte freuen und festigte damit ihre Position in der Tabelle. Die Gäste aus St. Kathrein müssen hingegen weiter auf wichtige Zähler hoffen, um den Anschluss an den oberen Tabellenbereich nicht zu verlieren.

Stimme zum Spiel

Mario Schöberl - Trainer Stubenberg

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und wie wir aktuell auftreten. Heute haben wir, trotz der intensiven Woche, eine spielerische und kämpferische Topleistung gezeigt und das Spiel dominiert. Im Abschluss können wir noch mehr rausholen, aber der Spielfluss war sehr schön anzusehen.

Der Zusammenhalt im gesamten Verein ist spitzenmäßig und dementsprechend freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben."

Aufstellungen:

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, David Windhaber, Alexander Rechberger, Lukas Stelzer (K), Andreas Hofer, Michael Fabschitz, Bernd Tödling, Michael Hofer

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Kevin Stuhlhofer, Daniel Brunner, Simon Breitenbrunner, Lukas Wiedenegger

Trainer: Mario Schöberl

- USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Daniel Rigler (K), Florian Brandtner, Jeremias Matzer - Fabian Josef Neuhold, Lukas Kreimer, Julian Karrer, Daniel Fuchsbichler, Philipp Kreimer

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Alexander Großegger, Gabriel Reisinger, Elias Rainer, Markus Walcher, Daniel Lipp

Trainer: Franz Czadil

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Stubenberg : St. Kathrein - 3:1 (2:1)

58 Philipp Meister 3:1

40 Manuel Rigler 2:1

30 Stefan Holzerbauer 2:0

25 Bernd Tödling 1:0

Details

