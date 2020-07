SV Mühldorf: Mit quasi unverändertem Kader visiert man die Top 3 an!

Details Montag, 13. Juli 2020 21:18

In exakt 46 Tagen ist der Startschuss für alle steirischen Ligen abwärts der Landesliga geplant. Die erneut steigenden Fallzahlen der Covid-19-Pandemie in Österreich könnten den Meisterschaftsstart jedoch gefährden. Um alles für eine Wiederaufnahme im Amateurfußball zu unternehmen, beschloss der ÖFB erneuerte Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus [ZUM BERICHT]. Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen der Vereine auf Hochtouren und die ersten Testspiele wurden schon absolviert. Auch der SV RB Mühldorf befindet dich mitten in der Findungsphase für die kommende Spielzeit. In der abgebrochenen Vorsaison erspielte man sich mit Platz sechs einen soliden Mittelfeldplatz in der Gebietsliga Süd. Mit einer eingespielten Mannschaft ist mit der Schabler-Elf in der angehenden Saison wohl stärker zu rechnen.

SV Mühldorf Sektionsleiter Marco Wagner über…

…die abgebrochene Vorsaison 2019/20:

„Sicherlich hätten wir die Meisterschaft gerne fertig gespielt! Für uns war der Abbruch nicht allzu schlimm, weil wir im Mittelfeld der Tabelle standen. Mit dem sechsten Platz nach einem Halbjahr waren wir nicht zufrieden, auch weil wir eigentlich unter den ersten drei Mannschaften sein wollten. Ein paar Punkte wurden unsererseits kläglich vergeben, dennoch war der Relegationsplatz nur fünf Punkte entfernt.“

…die Bewältigung der Corona-Zeit:

„Wir stehen als Verein gut dar und uns hat die Corona-bedingte Pause keine großen Probleme bereitet. Es hat keine Komplikationen oder Diskussionen mit den Spielern gegeben, so leicht bzw. entspannt war die Transferzeit überraschenderweise noch nie bei uns.“

…einen Start der Meisterschaft Ende August?

„Ich hoffe sehr auf einen planmäßigen Start der Saison 20/21! Wenn jedoch die Fallzahlen wieder ansteigen und die Maskenpflicht erneut eingeführt wird, kann man es zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen. Ich persönlich gehe aber von einem Start Ende August aus.“

…Aktivitäten am Transfermarkt:

„Bei uns ist beinahe der gesamte Kader unverändert geblieben. Bis auf dem im vorigen Winter verpflichteten Kroaten Zoran Storga (Nestelbach) kann man auf die gleichen 20 bis 21 Mann zurückgreifen. Auch Trainer Mario Schabler steht weiter an unserer Seitenlinie.“

…die Ziele der kommenden Saison:

„Wir werden mit demselben Kader wieder angreifen, unser Ziel ist auf alle Fälle ein Top-Drei-Platz! Unser Winter-Neuzugang Klemen Lah hat bisweilen nur ein Freundschaftsspiel für uns absolviert und wird uns dahingehend sicher verstärken.“

…die Vorbereitung sowie das Training:

„Heute (13.07) starten wir in die Vorbereitung für die kommende Spielzeit. Die Testspiele sind alle fixiert, das erste Match wird kommenden Samstag auswärts gegen den SV Halbenrain stattfinden.“

