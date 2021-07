Kapfenstein will Bestmögliches erreichen

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 20:34

Die abgelaufene Saison beendete der SV Kapfenstein in der Gebietsliga Süd auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Kapfensteiner damit wohl nicht gerade unerfreulich. Für die neue Saison haben die Kapfensteiner aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Georg Harhammer, eimem Rückkehrer des Vereins, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Georg Harhammer: "Oberstes Ziel ist es, einen bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen. Wir sind zu 100 Prozent motiviert und wollen perfekt in die Saison starten."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Georg Harhammer: "Der allgemeine Fitnesszustand ist gut. Aber wir müssen noch einiges investieren, um zu alter Form zu gelangen."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Georg Harhammer: "Ich hoffe bzw. gehe davon aus, dass die Saison fertiggespielt werden kann."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Georg Harhammer: "Meines Wissens nach gibt es keine Abgänge zu vermelden. Ein großes Dankeschön an jede helfende Hand. Ohne euch könnte in Kapfenstein kein Spielbetrieb stattfinden. Ein großes Danke auch unserem Fanclub, ihr leistet Besonderes."

LIGAPORTAL: Ist Italien der verdiente Europameister?

Georg Harhammer: "Mein Favorit war Frankreich. Im großen und ganzen ist Italien aber verdient Europameister geworden."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Georg Harhammer: "Die neue App ist cool! Natürlich schon runtergeladen und getestet."