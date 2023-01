Durchmarsch: Der FC Bad Radkersburg peilt den nächsten Meistertitel an

Details Montag, 23. Januar 2023 16:00

Der FC Bad Radkersburg ist in der Gebietsliga Süd das Maß aller Dinge. Nach dem souveränen Meistertitel und Aufstieg in der Vorsaison sind die Radkersburger auch in der nächsthöheren Liga nicht zu knacken. Nach elf Runden sind die Mannen von Trainer Rok Marinic noch immer ungeschlagen und haben keinen einzigen Punkt hergegeben. Dem Durchmarsch in die Unterliga Süd soll somit nichts mehr im Wege stehen. Obmann Mathias Sommer im Interview mit Ligaportal...

Mathias Sommer wil mit seinem Herzensverein in die Unterliga aufsteigen.

Interview mit Obmann Mathias Sommer

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der hervorragenden Hinrunde?

"Die Stimmung ist natürlich sehr gut. Wenn man im Herbst alles gewinnt und keinen Punkt abgibt, dann muss die Stimmung einfach passen."

Wie werdet ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Wir starten Anfang Februar mit dem Training. Im März ist ein Trainingslager nach Medulin geplant."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Wir haben keinen Transfer getätigt. Warum sollen wir uns verstärken, die Mannschaft war im Herbst ohne Punkteverlust."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wenn die Mannschaft mit der selben Einstellung und Leidenschaft ins Frühjahr startet, brauchen wir nichts verbessern."

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich hoffe, dass wir die Nase vorn haben und unser gestecktes Ziel 'Aufstieg in die Unterliga' erreichen."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht haben mich der SV Murfeld Süd und Kapfenstein. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der Abstand zu Titelaspirant Wolfsberg so groß ausfällt."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Ganz klar. Wir wollen wiederum Meister und in die Unterliga Süd aufsteigen."

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Argentinien war gesamt gesehen der verdiente Weltmeister."

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Messi - er hat bewiesen, dass man auch im höheren Fussballalter zaubern kann.

SUV oder Sportwagen?

SUV - ich bin älter, darum fahre ich SUV.

Fisch oder Fleisch?

Immer Fleisch.

Strand oder Berge?

Natürlich der Strand.

Bier oder Wein?

Wein

Offensiv oder Defensiv?

Offensiv

Lieblingsverein?

FC Bad Radkersburg, Bayern München und Sturm Graz

Lieblingsspieler?

Robert Lewandowski und Kilian Mbappe.

Vorbild?

Ich habe keines.

Deine fussballerischen Ziele für die Zukunft?

Mit dem FC Bad Radkersburg in die Unterliga aufzusteigen und dort zu verweilen.

by: René Dretnik

Fotocredit: privat