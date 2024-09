Großwilfersdorf/Ilz II zeigt Aufsteiger Riegersburg die Grenzen auf - 0:6!

Details Sonntag, 29. September 2024 17:52

In der siebten Runde der Gebietsliga Süd (STMK) musste SU Riegersburg eine herbe Niederlage gegen USC Großwilfersdorf/Ilz II einstecken. Die Gäste aus Großwilfersdorf zeigten eine beeindruckende Leistung und konnten das Spiel mit einem klaren 6:0 für sich entscheiden. Bereits zur Halbzeit lag Riegersburg mit 0:3 zurück und konnte das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht mehr drehen.

Double-Trouble - Doppeltorschütze J.P.M.S.

Die Partie begann bei einsetzendem Nieselregen und dunklen Wolken am Himmel. Die ersten Minuten des Spiels waren relativ ausgeglichen, wobei beide Mannschaften einige Chancen hatten.

Nach 19 Minuten bot sich Riegersburg die erste große Möglichkeit, das Spiel an sich zu reißen, jedoch blieb der Angriff erfolglos. Stattdessen war es Großwilfersdorf, das in der 20. Minute mit einem sehr guten Schuss Druck ausübte. Die Gäste belohnten sich schließlich in der 26. Minute, als Jonas Pascal Maier-Sampt das erste Tor des Spiels erzielte und Großwilfersdorf mit 1:0 in Führung brachte.

Nur eine Minute später erhöhte Mihael Sopcic auf 2:0 - der perfekte Doppelschlag. Die Überlegenheit der Gäste wurde immer deutlicher, und Riegersburg hatte Schwierigkeiten, sich aus der eigenen Defensive zu befreien. In der 31. Minute erlitt ein Spieler von Riegersburg eine Verletzung und musste ausgewechselt werden, was die Lage der Heimmannschaft weiter erschwerte. Kurz vor der Halbzeit traf erneut Jonas Pascal Maier-Sampt und sorgte mit seinem zweiten Tor des Tages für den 3:0-Halbzeitstand.

Am Ende war Riegersburg am Ende

Nach der Pause begann Großwilfersdorf stark und setzte Riegersburg weiterhin unter Druck. Die Gastgeber konnten dem Angriffswirbel der Gäste kaum etwas entgegensetzen. In der 54. Minute hatte Großwilfersdorf eine Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Hausherren bettelten geradezu um das nächste Gegentor, und in der 65. Minute erhöhte Jonas Pascal Maier-Sampt auf 4:0 - der Hattrick für den Goalgetter.

Das Spiel war bereits entschieden, doch Großwilfersdorf zeigte keine Gnade. Nico Maindl erzielte in der 71. Minute das 5:0, und Riegersburgs Hoffnung auf ein Comeback war endgültig zerschlagen. Die Gäste setzten ihren dominanten Auftritt fort und kämpften bis zur letzten Minute. Niklas Pfeifer sorgte schließlich in der 81. Minute für den 6:0-Endstand.

Riegersburg versuchte zwar, noch irgendwie zu reagieren, doch die Bemühungen blieben erfolglos. In der 58. Minute schoss Riegersburg noch einmal auf das Tor, doch auch dieser Versuch brachte nichts Zählbares ein. Großwilfersdorf hingegen erarbeitete sich weiterhin Chancen und sicherte sich in der 86. Minute eine weitere Ecke. Das Spiel endete pünktlich nach 90 Minuten mit einem klaren 6:0 für USC Großwilfersdorf/Ilz II. Die Gastgeber müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage stark verbessern, wenn sie den Klassenerhalt schaffen wollen.

Statement ISV

"Unsere KM 2 feiert einen 6-0 Derbysieg in Riegersburg. Sopo & seine Jungschar bescheren dem ISV ein 6 Punkte Wochenende! Bravo Jungs! Wir sind stolz- Wir sind ISV"

Foto: ISV

Gebietsliga Süd: Riegersburg : USC Großwilfersdorf / Ilz II - 0:6 (0:3)

81 Niklas Pfeifer 0:6

71 Nico Maindl 0:5

65 Jonas Pascal Maier-Sampt 0:4

45 Jonas Pascal Maier-Sampt 0:3

27 Mihael Sopcic 0:2

26 Jonas Pascal Maier-Sampt 0:1

