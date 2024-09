Starker Auswärtserfolg: SVU Tieschen dominiert SVU Kapfenstein in torreichem Duell

Details Sonntag, 29. September 2024 18:05

Ein packendes Spiel in der Gebietsliga Süd endete mit einem klaren 2:5 für die Gäste aus Tieschen. Schon früh in der Partie legten die Gäste den Grundstein für ihren späteren Sieg. Kapfenstein versuchte tapfer dagegenzuhalten, doch letztendlich war Mitja Semen der überragende Akteur auf dem Platz, der mit drei Toren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug. Der SVU Tieschen zeigte sich in Topform und ließ den Gastgebern kaum eine Chance.

SV Tieschen: "Auswärtssieg im neuen Dress, Gratulation Jungs!"

Blitzstart für Tieschen

Die Partie begann mit viel Tempo, und schon in der 18. Minute ging der SVU Tieschen durch Matija Kolar in Führung. Ein präziser Pass schickte Kolar auf die Reise, der den Torhüter ausspielte und sicher zum 0:1 einschob.

Nur vier Minuten später glich Daniel Unger aus. Sein Abschluss schlug unhaltbar zum 1:1 ein.

In der 28. Minute gelang Matija Kolar der erneute Führungstreffer zum 1:2. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es noch einmal spannend, als der SVU Kapfenstein einen weiteren Angriff startete. Doch die Abwehr von Tieschen stand stabil und verhinderte den Ausgleich.

Tieschen baut Vorsprung aus

Direkt nach dem Seitenwechsel legte Tieschen erneut vor. In der 47. Minute war es Mitja Semen, der nach einem geklärten Schuss von Urdl goldrichtig stand und den Ball zum 1:3 ins Tor beförderte. Kapfenstein kämpfte weiter und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Ein vielversprechender Freistoß aus guter Distanz landete jedoch über der Querlatte.

Die Bemühungen des SVU Kapfenstein wurden in der 75. Minute belohnt. Andreas Glanz nutzte einen Fehler in der Verteidigung von Tieschen und verkürzte auf 2:3.

Doch die Freude währte nur kurz. Zwei Minuten später stellte Mitja Semen den alten Abstand wieder her, als er einen langen Pass von Kolar annahm, den Torhüter überlistete und zum 2:4 einschob.

In den Schlussminuten setzte starker Regen ein, was das Spiel jedoch nicht weiter beeinflusste. In der 85. Minute setzte Semen den Schlusspunkt unter eine herausragende Leistung. Erneut entwischte er der Abwehr und schob den Ball ins leere Tor ein, nachdem er den Kapfensteiner Torhüter umkurvt hatte. Dies war sein dritter Treffer an diesem Tag und besiegelte den 2:5-Endstand.

Die Zuschauer erlebten ein spannendes und torreiches Spiel, bei dem sich der SVU Tieschen als die überlegene Mannschaft erwies. Kapfenstein zeigte trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch dem effizienteren und besser organisierten Gegner geschlagen geben. Der Dreifachtorschütze Mitja Semen war zweifellos der Mann des Spiels und sorgte maßgeblich dafür, dass Tieschen als Sieger vom Platz ging.

Foto: Tieschen

Gebietsliga Süd: Kapfenstein : Tieschen - 2:5 (1:2)

85 Mitja Semen 2:5

77 Mitja Semen 2:4

75 Andreas Glanz 2:3

47 Mitja Semen 1:3

28 Matija Kolar 1:2

22 Daniel Unger 1:1

18 Matija Kolar 0:1

Bericht JN

