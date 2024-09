Siebing lacht vom Thron - der Tabellenführer dreht das Spiel gegen Murfeld Süd

Details Sonntag, 29. September 2024 18:22

Im spannenden Derby der Gebietsliga Süd setzte sich USV Siebing mit einem knappen 2:1-Sieg gegen USV Murfeld Süd durch. Nachdem die Heimmannschaft zur Halbzeit noch in Führung lag, konnte Siebing in der zweiten Hälfte das Spiel drehen und als Sieger vom Platz gehen. Die Partie war geprägt von vielen Chancen, wobei insbesondere die Gäste aus Siebing einige hochkarätige Möglichkeiten liegen ließen.

USV Murfeld Süd geht in Führung

Das Spiel begann zunächst verhalten, mit einem leichten Übergewicht für die Gäste aus Siebing, die in den ersten Minuten einige gefährliche Bälle in den Strafraum brachten. In der 10. Minute hatte Garmut den ersten Abschluss für Siebing, doch Murfelds Torwart Schantl konnte den Ball sicher parieren. Nur zwei Minuten später sorgten die Platzverhältnisse für Aufregung, als ein Kopfball von Siebing aufgrund des nassen Rasens auf der Linie liegen blieb.

Murfeld Süd agierte in dieser Phase eher defensiv und lauerte auf Konter, was in der 16. Minute zu einem ersten Schuss von Reinprecht nach einem schnellen Gegenangriff führte. Die Heimischen kamen zunehmend besser ins Spiel, und in der 20. Minute hatte Ploder eine Top-Möglichkeit nach einer Ecke, die jedoch ungenutzt blieb.

Kurz vor der Halbzeitpause dann der Jubel für die Heimmannschaft: In der 45. Minute brachte Nino Gradišnik USV Murfeld Süd mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Ein wichtiger Treffer, der die Moral der Mannschaft vor dem Gang in die Kabinen noch einmal hob.

Siebing dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für die Gäste aus Siebing. Bereits in der 49. Minute konnte Aleksander Kramberger den Ausgleich zum 1:1 erzielen, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Siebing setzte nun alles daran, das Spiel komplett zu drehen, und die Mannschaft wirkte deutlich wacher und entschlossener. In der 54. Minute war es dann Sulaimon Fatai Adedoja, der mit einem weiteren Treffer für Siebing das Spiel drehte und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte.

In der Folgezeit drängte Siebing weiter auf das Tor von Murfeld Süd und hatte mehrere hochkarätige Chancen, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. Trotz einiger weiterer Gelegenheiten gelang es Siebing jedoch nicht, die Führung weiter auszubauen. Insbesondere rund um die 70-Minuten-Marke hatten die Gäste gleich mehrere Top-Chancen, scheiterten jedoch entweder an der eigenen Präzision oder am starken Murfeld-Torhüter Schantl.

Murfeld Süd gab sich trotz des Rückstands nicht auf und versuchte, über Konter weiterhin gefährlich zu bleiben. Doch die Gäste verteidigten ihre Führung mit Leidenschaft und konnten schließlich den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem 2:1-Erfolg für Siebing, die sich somit als Derby-Sieger feiern lassen konnten. Trotz der vielen Chancen blieb es bei dem knappen Resultat, das Murfeld Süd eine bittere Heimniederlage bescherte.

Gebietsliga Süd: USV Murfeld Süd : Siebing - 1:2 (1:0)

54 Sulaimon Fatai Adedoja 1:2

49 Aleksander Kramberger 1:1

45 Nino Gradišnik 1:0

