1. FC Saßtal siegt souverän gegen Riegersburg

In der achten Runde der Gebietsliga Süd traf der 1. FC Saßtal auf die SU Riegersburg und sicherte sich einen eindrucksvollen 4:1-Sieg. Schon früh in der Partie dominierte Saßtal das Geschehen und ging schnell mit zwei Toren in Führung. Trotz eines kurzen Aufbäumens von Riegersburg war der Ausgang des Spiels nie wirklich in Gefahr, da die Gastgeber ihre Führung bis zum Ende kontinuierlich ausbauen konnten.

Früher Saßtaler Doppelschlag

Von Beginn an zeigte der 1. FC Saßtal seine Ambitionen, das Spiel zu gewinnen. Schon in der sechsten Minute ergab sich die erste Großchance für Dominik Wurzinger, der aus kurzer Distanz den Ball knapp am Tor vorbei schoss. Doch nur wenige Minuten später machte es Wurzinger besser und traf nach einem Elfmeterpfiff infolge eines Foulspiels an Jan Wolf zur 1:0-Führung für Saßtal.

Die Gastgeber behielten die Kontrolle über das Spiel und erhöhten in der 14. Minute auf 2:0. Manuel Prisching bewies seine Kaltschnäuzigkeit und platzierte den Ball eiskalt in die rechte untere Ecke. Mit einem beeindruckenden Ballbesitz von rund 80% dominierte Saßtal das Geschehen.

Doch die Gäste aus Riegersburg gaben sich nicht so schnell geschlagen. In der 33. Minute verkürzte Paul Erkenger mit einem schönen Schlenzer in die Kreuzecke auf 2:1, was ihnen einen Hoffnungsschimmer gab. Dieser wurde jedoch kurz vor der Halbzeit durch ein weiteres Tor von Saßtal erstickt. Nach einem Eckball landete der Ball bei Daniel Geissler, der in der 44. Minute mit einem herzlichen Schuss ins rechte untere Eck den 3:1-Halbzeitstand herstellte.

Saßtals Überlegenheit bleibt bestehen

In der zweiten Halbzeit beruhigte sich das Spielgeschehen etwas. Die Gastgeber verwalteten ihre Führung geschickt, während Riegersburg kaum Gelegenheiten fand, ernsthaft zu kontern. Ein Schuss von Lukas Liebmann landete an der Latte, was Saßtal beinahe zu einem weiteren Tor verholfen hätte.

Die einzige nennenswerte Aktion der zweiten Hälfte folgte in der 83. Minute, als Jan Wolf den Ball aufs Tor brachte, der Torhüter abwehrte und Daniel Schwarz den Abpraller verwandelte. Mit dem Treffer zum 4:1 war das Spiel endgültig entschieden. Die SU Riegersburg konnte in der verbleibenden Zeit keine Antwort finden, und das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Erfolg für den 1. FC Saßtal.

