Mühldorf dreht Partie gegen Pertlstein/Fehring II

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 09:16

In einem packenden Duell der Gebietsliga Süd trafen Pertlstein/Fehring II und der SV Mühldorf aufeinander. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: Viele Tore, dramatische Wendungen, Leidenschaft am Spielfeld. Am Ende siegte der SV Mühldorf mit 2:4 und sicherte sich drei wichtige Punkte. Vor allem David Schweinzer avancierte mit seinem Hattrick zum entscheidenden Spieler für Mühldorf.

Drei Stück - Mühldorfs Kicker freuten sich

Ein temporeicher Beginn

Kaum hatte das Spiel begonnen, da konnten die Gastgeber aus Pertlstein/Fehring II auch schon jubeln. In der 2. Minute war es Florian Meitz, der seine Mannschaft mit einem frühen Treffer in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn der SV Mühldorf antwortete schnell - in der 18. Minute stellte David Schweinzer den Ausgleich zum 1:1 her. Das Spiel war in dieser Phase von hohem Tempo geprägt, beide Teams zeigten sich offensivfreudig.

Pertlstein/Fehring II ließ sich vom schnellen Ausgleich nicht beirren und drängte direkt vom Anstoß aus wieder nach vorn. Ihre Bemühungen wurden belohnt, es gab umgehend einen Elfmeter für die Heimischen, den Artem Marchenko in der 20. Minute trocken verwertete. Mit dem 2:1 im Rücken agierten die Gastgeber selbstbewusst, doch die Gäste aus Mühldorf blieben stets gefährlich.

Aufholjagd und Triumph für Mühldorf

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der SV Mühldorf entschlossen, das Blatt zu wenden. Erneut war es David Schweinzer, der in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Der Ausgleich verlieh Mühldorf neuen Schwung, und sie setzten die Gastgeber zunehmend unter Druck. In der 67. Minute war dann Schweinzer nicht mehr zu halten, er schnürrte seinen Hattrick und seine Mannschaft erstmals in Führung brachte - 2:3, Spiel gedreht.

In der Schlussphase versuchte Pertlstein/Fehring II, den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste verteidigten geschickt. Die Gastgeber, die zuvor das Spiel dominierten, fanden nun kaum noch Mittel gegen die kompakte Abwehr der Gäste. Stattdessen nutzte Mühldorf seine Chancen eiskalt aus. In der 83. Minute sorgte Miha Leskovar mit dem Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung und sicherte damit den Sieg für den SV Mühldorf.

Mit dieser beeindruckenden Aufholjagd bewies Mühldorf nicht nur Nervenstärke, sondern auch ihre Qualität im Abschluss. Pertlstein/Fehring II musste sich trotz einer couragierten Leistung geschlagen geben und wartet weiterhin auf wichtige Punkte in der Liga. Der SV Mühldorf hingegen freut sich über einen verdienten Auswärtserfolg und kann mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben gehen.

Foto: Mühldorf

Gebietsliga Süd: Pertlstein/Fe. : Mühldorf - 2:4 (2:1)

83 Miha Leskovar 2:4

67 David Schweinzer 2:3

56 David Schweinzer 2:2

20 Artem Marchenko 2:1

18 David Schweinzer 1:1

2 Florian Meitz 1:0

/JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.