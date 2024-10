Freistoß ins Glück - Aufsteiger Tieschen biegt auch Kirchbach

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 09:26

In einem packenden Match der 8. Runde der Gebietsliga Süd konnte sich SVU Tieschen knapp mit 2:1 gegen Tus Kirchbach durchsetzen. Die Gastgeber starteten stark und ließen über das gesamte Spiel hinweg keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Trotz einer herausragenden Leistung von Tus Kirchbach gelang es den Gastgebern, den entscheidenden Treffer zu erzielen und die Führung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen.

Sekunden vor der Entscheidung - Krasniqis Freistoß schlug unhaltbar ein!

SVU Tieschen startete stark

Zu Beginn der Partie zeigte sich SVU Tieschen von seiner besten Seite. Schon früh in der ersten Halbzeit erspielten sie sich mehrere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Überlegenheit des Teams machte sich früh bemerkbar. Besonders Semen fiel durch sein dribbelstarkes Spiel auf, doch fehlte ihm das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

In der 27. Minute gelang Lukas Puntigam der verdiente Führungstreffer für Tieschen. Die Führung währte jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später glich Alen Hrovat für die Gäste aus. Ein Missverständnis in der Abwehr von Tieschen führte dazu, dass der Ball unglücklich vor die Füße des gegnerischen Stürmers sprang, der dann ungehindert zum 1:1 einschieben konnte.

In der Folgezeit dominierte weiter SVU Tieschen das Spiel, ließ jedoch mehrere Chancen ungenutzt. Ein Lattentreffer von Samir Krasniqi in der 41. Minute war das letzte große Ausrufezeichen vor der Halbzeitpause. Trotz ihrer Überlegenheit gingen die Teams mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Hitzige Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit blieb SVU Tieschen die aktivere Mannschaft. Die Gastgeber zeigten weiterhin großen Einsatz, doch die Abwehr von Tus Kirchbach hielt lange Zeit stand.

Erst in der Schlussphase erlöste Samir Krasniqi die heimischen Fans mit einem perfekt platzierten Freistoßtor (80.). Der Ball landete genau neben dem Pfosten und ließ dem Torhüter keine Chance, sodass Tieschen mit 2:1 in Führung ging.

Kurz vor Ende der Partie sorgte eine Rote Karte für Luka Zalokar in der 87. Minute für zusätzliche Spannung, doch die Gastgeber ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Letztendlich brachten die Gastgeber ihre knappe Führung über die Zeit und konnten sich am Ende über einen hart erkämpften Heimsieg freuen. Das Spiel endete mit einem 2:1, ein Ergebnis, das den Einsatz und die Leistung von SVU Tieschen gebührend widerspiegelt.

Foto: Kirchbach

Gebietsliga Süd: Tieschen : Kirchbach - 2:1 (1:1)

80 Samir Krasniqi 2:1

30 Alen Hrovat 1:1

27 Lukas Puntigam 1:0

/JN

