Unbelohnte Aufholjagd - Großwilfersdorf / Ilz II unterliegt Murfeld Süd mit 2:3

In einem mitreißenden Spiel der Gebietsliga Süd musste sich die Heimmannschaft, der USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II, am Ende knapp dem USV Murfeld Süd geschlagen geben. Die Gäste dominierten die erste Halbzeit und gingen mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd der Hausherren im zweiten Durchgang, reichte es am Ende nicht, um das Spiel zu drehen. Mit einem Endstand von 2:3 bleibt der USV Murfeld Süd der glückliche, aber auch verdiente Sieger dieser spannenden Partie.

Doppelter Gradisnik

Bereits in der zweiten Spielminute setzte der USV Murfeld Süd ein erstes Ausrufezeichen. Nino Gradišnik brachte die Gäste per Freistoß früh in Führung und sorgte dafür, dass die Heimelf von Beginn an unter Druck stand. In der Folge hatten die Gastgeber zwei gute Möglichkeiten, doch der Torhüter von Murfeld Süd, Patrick Schantl, zeigte sich aufmerksam und hielt seine Mannschaft im Spiel.

In der 31. Minute, erhöhte erneut Nino Gradišnik nach einem präzisen Abschluss auf 2:0 für Murfeld Süd. Die Gäste zeigten sich in dieser Phase eiskalt vor dem Tor und nutzten ihre Chancen effizient.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der USV Murfeld Süd schnell auf 3:0. Maximilian Beraus war in der 51. Minute zur Stelle und baute die Führung weiter aus, nachdem er bereits eine Minute zuvor mit einem Schuss aus der Distanz Gefahr ausgestrahlt hatte, welcher noch zur Ecke geklärt werden konnte. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen und suchten weiterhin nach Möglichkeiten, um zurück ins Spiel zu finden.

Die Aufholjagd der Heimelf begann in der 73. Minute, als Felix Seifried per Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Nur zwei Minuten später sorgte Jonas Pascal Maier-Sampt mit einem weiteren Treffer für den 2:3-Anschluss. Die Spannung stieg merklich, und USC Großwilfersdorf / Ilz II drängte auf den Ausgleich. Doch trotz des intensiven Drucks in den Schlussminuten, blieben weitere Tore aus.

Am Ende steht ein knapper, aber letztlich verdienter 3:2-Auswärtssieg für den USV Murfeld Süd, während die Heimelf sich trotz einer starken zweiten Halbzeit mit der Niederlage abfinden muss.

Statement

Der USV Murfeld Süd zeigte sich durchaus zufreiden: "Trotz vieler Ausfälle - wichtige 3 Körner"

Gebietsliga Süd: USC Großwilfersdorf / Ilz II : USV Murfeld Süd - 2:3 (0:2)

75 Jonas Pascal Maier-Sampt 2:3

73 Felix Seifried 1:3

51 Maximilian Beraus 0:3

31 Nino Gradišnik 0:2

2 Nino Gradišnik 0:1

