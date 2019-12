Zuseher-Statistik: Durchaus vorzeigbare Zahlen in der Gebietsliga Süd!

Details Sonntag, 29. Dezember 2019 16:25

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Gebietsliga Süd über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 11.730 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen akzeptablen Schnitt von nur 128 Beobachtern pro Spiel ergibt. Eine Begegnung weist in der Hinrunde 300 Besucher auf: Siebing gegen Weinburg (21.09). Bei den Spielen Wolfsberg gegen Sinabelkirchen (18.10) und Breitenfeld gegen Großwilfersdorf (26.10) waren jeweils 250 Zuseher mit dabei.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Unterlamm 1.280 7 182 2. Wolfsberg 1.010 6 168 3. Siebing 1.160 7 165 4. Kapfenstein 980 7 140 5. Weinburg 955 7 136 6. Sinabelkirchen 805 6 134 7. Fehring II 790 6 131 8. Breitenfeld 780 6 130 Mühldorf 780 6 130 10. Nestelbach 845 7 120 11. Murfeld 630 6 105 12. Gnas II 690 7 98 13. Gleichenberg II 575 6 95 14. Großwilfersdorf 450 7 64

by: Ligaportal/Roo

