Kompakt: Die 26 GLS-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 07/08!

Details Samstag, 22. Februar 2020 10:51

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Gebietsliga Süd. Zeit genug also, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die 26 Testspiel-Begegnungen aus den Kalenderwochen 07 und 08.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Siebing St. Anna II 1.Süd 3:3 Siebing St. Veit/S. ULW 1:2 Siebing Kaindorf/S. GLW 1:5 Weinburg Mureck 1.Süd 2:0 Weinburg SG St. Stefan/R. II 1.Süd 3:0 Fehring II Loipersdorf ULS 5:6 Fehring II Pircha ULS 0:1 Sinabelkirchen Feldbach OLS 1:6 Sinabelkirchen Kumberg ULM 1:5 Sinabelkirchen Austria Puch 1.MA 4:1 Wolfsberg Pöllauberg ULO 2:4 Mühldorf Straden II 1.Süd 4:0 Mühldorf Deutsch Goritz ULS 4:5 Kapfenstein Deutsch Goritz ULS 2:1 Kapfenstein Tieschen 1.Süd 2:3 Kapfenstein Neuhaus/K. 1.Kl. 1:3 Murfeld Süd Deutsch Goritz ULS 0:12 Murfeld Süd Riegersburg 1.Süd 10:1 Nestelbach Pircha ULS 7:6 Nestelbach Loipersdorf ULS 3:0 Unterlamm Bad Blumau ULO 0:2 Unterlamm Kirchbach ULS 3:4 Breitenfeld Hirnsdorf 1.OB 5:3 Breitenfeld Gleisdorf II OLS 0:1 Gnas II Frannach ULS 3:6 Gnas II St. Peter/O. ULS 2:2

by: Ligaportal/Roo

