"In Zeiten wie diesen": Kreativität ist gefragt beim USV Murfeld Süd!

Mit "In Zeiten wie diesen" hat Ligaportal.at eine neue Rubrik ins Leben gerufen. Kann es doch durchaus sein, dass im Amateurbereich noch Geduld gefragt ist, bis das Leder wieder rollt. Denn derzeit gibt es einfach noch zu viele Unsicherheits-Faktoren, die es zulassen würden, dass der Unterhaus-Kick wieder vonstatten könnte. Demnach ist bei den Vereinen Einfallsreichtum gefragt. Zum einen, um den regelmäßigen Fan-Kontakt aufrechtzuerhalten. Und zum anderen, was nicht unwesentlich für die Clubs ist, um etwas Zählbares in die Kassa zu spülen. Den Anfang macht der USV Murfeld Süd, der nach dem Abbruch, in der Gebietsliga Süd am 9. Tabellenplatz antreffbar war. "Bierdeckel unterstützt Schienbeindeckel" - mit dieser Aktion sorgt man derzeit für mächtig Aufsehen. Gibt es bei euch im Verein eine ähnliche Story, dann lässt uns diese bitte zukommen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Noch bis zum 15. Juni besteht die Möglichkeit bei der vom USV Murfeld Süd ins Leben gerufenen Aktion mitzumachen.

Eine Aktion die neben Einnahmen auch Leben in den Verein bringt

Beim USV Murfeld Süd hat man sich intensive Gedanken darüber gemacht, wie es möglich ist, den Kontakt zu den Fans, auch ohne Spiele aufrecht zu erhalten. Schon im Herbst 2019 wurde mit dem Bau der "Bierbar" begonnen. Die Eröffnung dafür war für den März geplant. Dort kommt aber bekannterweise ein Virus Names "Corona COVID-19" dazwischen. Aber kein Grund für die Murfelder, diese Idee nicht trotzdem durchzuziehen. Das Ziel der Aktion „Bierdeckel unterstützt Schienbeindeckel“ besteht darin, dass Fans, Gönner und Fußballfreunde einen Bierdeckel erwerben. Der ist in verschiedenen Editionen (Silber oder Gold) erhältlich. Dieser Bierdeckel wird mit dem Namen des Erwerbers auf der "Wall of Bierbar" verewigt. Der Sinn dabei ist, dass nicht nur der Fankontakt, sondern auch die Wirtschaftlichkeit des Vereins aufrecht bleibt. Die Aktion läuft noch bis 15.06.2020! Die Bar mit der „Wall of Bierbar“ wird dann bei der ersten Veranstaltung eröffnet. Die Rückmeldung in der ersten Woche war unglaublich positiv. Was auch andere Clubs dazu motivieren soll, die sich nun bietende Zeit entsprechend zu nützen.

Alles rund um die Aktion "Bierdeckel unterstützt Schienbeindeckel" des USV Murfeld Süd

