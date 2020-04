StayAtHome-Wordrap (22): Thomas Mayer (Nestelbach/GLS)

Details Mittwoch, 29. April 2020 13:09

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Gebietsliga Süd sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zweiundzwanzigste Teil kommt vom USV Nestelbach im Ilztal. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Thomas Mayer mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Radfahren, laufen und Fußball spielen mit meinen Söhne (7 und 5 Jahre).

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Hannes Wallner

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja, richtig, aber sehr schade.

Homeoffice: Nein, bei meinem Beruf nicht möglich.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudelgerichte mit Salat

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Ich vermisse das Soziale, sprich die Mannschaftskollegen bzw. Freunde und den Sport an sich.

Diese Serie schaue ich aktuell: The Big Bang Theory

Verschiebung der EM: Nicht so schlimm, wird dann ja 2021 hoffentlich nachgeholt.

Geisterspiele: Nicht das selbe, aber es gibt dann zumindest wieder Fußball im TV.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Mehrmaliges Hände waschen, Abstand halten und so gut es geht Kontakte zu vermeiden.

Lieblings-App: Top Eleven

Challenges auf Instagram: Diese Plattform nutze ich nicht.

Vorbild: Ein bestimmtes Vorbild habe ich nicht. Schaue bzw. versuche mir von vielen Person das Beste als Vorbild zu nehmen.

Lieblingsfilm: Der Herr der Ringe

Mein bester Gegenspieler war: Kevin Pfeifer und Martin Pfeifer

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Die Partie gegenKapfenstein, glaube ich zumindest.

Ligaportal: Finde ich super und lässig.

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten