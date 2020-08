Sommer-Wordrap: Diesmal: Michael Rucker (Weinburg/Gebietsliga Süd)

Details Dienstag, 04. August 2020 17:26

Rechtzeitig zur Sommerzeit bringt Ligaportal.at den überarbeiteten Spieler-Wordrap. Zumindest ein Akteur pro Mannschaft soll dabei die Möglichkeit erhalten, seinen Gedanken freien laufen Lauf zu lassen. Immer dabei ein kräftiger Augenzwinkerer. Der sein muss, überhaupt nach der überstandenen Coronazeit, die nicht wirklich lustig war. Nach und nach kommt nach dem genehmigten Mannschafts-Training auch zu den ersten Aufbauspiele. Mit Ende August geht es dann nach langen Warten endlich wieder um Meisterschaftspunkte. An dieser Stelle: Schickt uns eure Ab/Zugänge im Verein: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Dankeschön!

Diesmal erweist sich Offensivspieler Michael Rucker vom SV Union Auto Eberhaut Weinburg(Gebietsliga Süd) als sehr schlagfertig:

Ich in 3 Worten: Fussball, Familie und Freizeitbastler

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Der Aufstieg mit dem USV Mettersdorf in die Oberliga war sportlich gesehen großartig. Der "unerwartete" Aufstieg mit Weinburg, nach der 2:0 Heimiederlage im Hinspiel Relegation gegen den TuS Mureck, war emotional das Schönste.

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: AC Milan gegen Liverpool Champions League Finale 2005

Erfolg bedeutet für mich: Erfolg ist für mich kein Zufall. Es ist ein Geschenk, eingepackt in harter Arbeit

Mein Lieblingsessen: Toast

Salzburg oder Rapid: weder noch

Sturm, Hartberg oder GAK: GAK

Konsole oder Brettspiele: Brettspiele

Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Liverpool

Der Held in meiner Kindheit: Zinedine Zidane

Worauf ich nicht verzichten kann: Fussball und Familie

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Da gibt es ein paar aber David Poljanec und Heribert Lerner sind da ganz vorne dabei.

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Steven Gerrad

Worauf bist du besonders stolz: Auf meine Familie

Ligaportal.at: Ein "must have" für alle "Fussballverrückten"

In der Kabine sitze ich neben: Benjamin Heric und Simon Kramberger

Mein Musikwunsch für die Kabine: Dance und natürlich die Playlist von DJ Benjamin Heric feat. Heribert Lerner

Der Womanizer in der Mannschaft: Ich glaube, so etwas haben wir in der Mannschaft nicht. 😉 Die meisten sind verheiratet und haben Kinder. Wenn ich trotzdem jemanden nennen muss, dann kann es nur Gregor Rappold sein.

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Trainer Markus Kölldorfer

Was ich noch loswerden möchte: Gesund bleiben!

