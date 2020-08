8-Tore-Spektakel: Der SV Weinburg biegt die Unterlammer-Elf in den Schlussminuten!

Details Montag, 31. August 2020 15:20

Am Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Union Weinburg und dem Gästeteam vom USV Raika Unterlamm. Für beide Teams war es das erste Pflichtspiel nach einer rund neun Monate langen Pause. Die Begegnung im letztjährigen Herbstdurchgang endete mit einem 3:2 Erfolg für die Weinburger. Auch in diesem Auftakt-Match war für die Gäste gegen eine starke Kölldorfer-Elf kein Kraut gewachsen, am Ende stand ein 5:3 (2:2) Heimerfolg auf der Anzeigetafel. Rund 200 Zuschauer ließen sich diesen ersten Spieltag in der Saison 2020/21 der Gebietsliga Süd nicht entgehen.

4 Tore gleich verteilt

Pünktlich um 17 Uhr gibt Schiedsrichter Gerald Bognar das Startsignal für diese Partie. Die Fans am Spielfeldrand müssen sich nicht lange gedulden und sehen bereits nach fünf gespielten Minuten das erste Tor der noch jungen Saison. Nach einem verwandelten Elfmeter von Kristjan Kulcar kommen die Gäste früh zur Auswärtsführung. Die Heimelf legt diesen Schock des Rückstandes jedoch sehr schnell ab und kommt in der 12. Minute zum Ausgleich. Der Slowene Jernej Lampret trifft nach starker Einzelleistung zum 1:1 Ausgleich. Wiederum nur wenige Sekunden nach den Jubelszenen der Gastgeber holt sich die Unterlammer-Mannschaft die Führung zurück. Aus rund 25 Meter nimmt sich Kristjan Kulcar ein Herz und zieht ab, das Resultat ist das 1:2 in der 14. Minute. Mitte der ersten Halbzeit kommen die Weinburger immer besser in Fahrt und können in Form von Jernej Lampret das 2:2 erzielen. Nach der Vorarbeit von Christoph Puntigam kann Jernej Lampret seinen Doppelpack schnüren. Mit diesem Remis geht es für beide Mannschaft in die Kabinen.

Die Heimelf setzt sich durch

In den Anfangsminuten der zweiten Spielhälfte kann sich keines der beiden Teams entscheidende Vorteile erarbeiten und so plätschert das Match etwas dahin. Die ersten guten Akzente kommen von Seiten der Weinburger-Truppe, jedoch finden etliche Abschlüsse nicht den Weg in das Tor von Goalie Robin Tschandl. In der 59. Minute ist es der zweite Strafstoß an diesem Nachmittag, welcher zu einem Tor führt. Diesmal lässt Miha Kokol nichts anbrennen und besorgt die erstmalige Führung für die Heimelf. Der Torreigen in dieser durchaus hitzigen Partie geht in Spielminute 69 munter weiter. Alen Jancar darf sein erstes Saisontor bejubeln und stellt das 3:3 Unentschieden her. Die Gastgeber scheinen den Sieg etwas mehr zu wollen und geben in der Schlussphase dieses Spiels nochmal Gas. Mit den beiden Treffern von Miha Kokol und Jernej Lampret belohnen sich die Kölldorfer-Schützlinge und gehen mit einem 5:3 Sieg vom Platz.

by: Ligaportal/WM

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten