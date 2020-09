Wolfsberg dreht Spiel bei Gnas II

Details Sonntag, 20. September 2020 18:38

Am Samstag traf in der 4. Runde der Gebietsliga Süd der Tabellenelfte USV Gnas II vor heimischem Publikum auf den Tabellensiebten SVU Steirerfleisch Wolfsberg. USV Gnas II verlor in Runde 3 mit 2:5 gegen USV Nestelbach im Ilztal, während SVU Steirerfleisch Wolfsberg 4:1 gegen SV Sinabelkirchen gewann. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SVU Steirerfleisch Wolfsberg mit 2:0 das bessere Ende für sich. Auch dieses Mal gewannen die Wolfsberger. Man konnte sich mit 2:1 durchsetzen.

Andreas Koch trifft nach 20 Minuten

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gnasern. Sofort setzt man den Gegner unter Druck. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Andreas Koch nützt in Minute 20 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt aus einem Gestocher heraus zum 1:0 ab. SVU Wolfsberg zeigt sich nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans zum 1:1 jubeln. Torschütze: Timotej Lorber. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. In weiterer Folge flacht das Match dann aber doch etwas ab und es fallen keine Tore mehr. Nach 46 Minuten schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen. In der ersten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt vier Mal zur gelben Karte (Oliver Rauch 27.; Georg Schantl 30.; Rene Fink 43.; Roman Hofmeister 44.).

Wolfsberg in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gnaser. Es gibt nämlich Elfmeter, der allerdings daneben geht. Dann ist es aber so weit. Helmut Geberle, der zuvor verschossen hatte, lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 50 mit einem Volleyschuss zum 1:2. Damit haben die Wolfsberger das Spiel gedreht und bleiben auch am Drücker. Kurz darauf hat man sogar Pech, denn der Ball geht nur an die Stange. Gnas wirft dann alles nach vorne, will unbedingt den Ausgleich. In der 75. Minute zückt der Schiedsrichter den gelb-roten Karton und verweist Gnas Andreas Koch des Feldes. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SVU Wolfsberg darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.





