Sinabelkirchen lässt Gnas keine Chance

SV Pratscher Sinabelkirchen empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellenzwölften USV Gnas II und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied SV Pratscher Sinabelkirchen mit 3:0 für sich. Am Ende feierten die Sinabelkirchener eine glasklaren 4:0-Sieg, während Gnas weiter das Tabellenende ziert.

SV Pratscher Sinabelkirchen mit dem besseren Start

In den ersten Minuten kommt SV Pratscher Sinabelkirchen gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und kann das auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. Traumtor durch die Rok Buzeti: Er packt den linken Fuß aus und schlenzt den Ball vom rechten Strafraumeck nach einer Ecke ins linke Kreuzeck. Mit der Führung im Rücken wollen die Sinabelkirchener nachlegen, was auch gelingen sollte. Toller Konter über rechts, Ober bringt den Ball auf rechts zu Seidl, der leitet ihn gekonnt auf die Nummer 11 (heutige Nummer 2) der nimmt den Ball super an, geht zur Grundlinie, schaut auf und sieht Marcel Cerma, der dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance lässt und in Minute 27 zum 2:0 trifft. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die das Spiel entscheiden wollen. Schwerer Abwehrfehler, Cerma tankt sich durch und schließt souverän ins lange Eck ab. Damit ist das Spiel wohl entschieden. Gnas tut sich schwer im Spiel nach vorne, während Sinabelkirchen gnadenlos weitermacht. Wie deutlich wird das Ergebnis heute noch? Das is die einzige Frage, die sich die Zuschauer hier am Sportplatz Sinabelkirchen stellen. Übrigens hat der Regen wieder aufgehört.Die Marcel Cerma zeigt in der 60. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 3:0. Martin Pfeifer nützt in Minute 83 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt nach tollem Stanglpass per Ferse zum 4:0 ab. Davor hatte es noch weitere Möglichkeiten gegeben, die aber ungenutzt blieben. Nach dem Schlusspfiff bejubelt SV Sinabelkirchen drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SC Breitenfeld. USV Gnas II hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen USV Murfeld Süd die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.