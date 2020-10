Weinburg feiert letztlich ungefährdeten Sieg über Kapfenstein

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:59

Am Samstag traf in der 6. Runde der Gebietsliga Süd der Tabellendritte SV Union Weinburg vor heimischem Publikum auf den Tabellenzehnten SVU Kapfenstein. SV Union Weinburg remisierte in Runde 5 mit 0:0 gegen Pertlstein/Fehring II, während SVU Kapfenstein 0:3 gegen USV Schönwetter Bau Siebing verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SV Union Weinburg mit 2:1 das bessere Ende für sich. Auch dieses Mal gewannen die Weinburger, und zwar mit 3:0.

Miha Kokol trifft nach 37 Minuten

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Dabei ist das Spiel von der ersten Minute durchaus munter geführt und beide Teams spielen nach vorne. Kapfenstein vergibt in dieser Phase eine Top-Chance - der Ball geht aber am Tor vorbei. Weinburg macht es besser. Miha Kokol trifft in der 37. Minute nach schönem Steilpass zum 1:0 und lässt die Zuschauer jubeln. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Kapfensteinern. Man riskiert jetzt mehr, riskiert aber prompt das 0:2. Michael Alois Prisching versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 57 Minuten: 2:0 - er umkurvt den Goalie und netzt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann die Chance auf das 3:0 durch einen Elfmeter, doch der Penalty geht nicht rein. Danach befördert in der 60. Minute Miha Kokol den Ball mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck über die Linie und stellt auf 3:0. Das ist gleichzeitig der Endstand. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht SV Weinburg als Sieger vom grünen Rasen, besiegt SVU Kapfenstein mit 3:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen USV Nestelbach beweisen, SVU Kapfenstein trifft auf SV Mühldorf und hofft auf einen Sieg.