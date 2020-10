Kein Sieger bei Murfeld Süd gegen Gnas' Zweier

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 17:19

USV Murfeld Süd empfing am Samstag vor heimischem Publikum den Tabellenzwölften USV Gnas II und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied USV Murfeld Süd mit 3:1 für sich. Die beiden Teams teilten sich die Punkte. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis.

Führung für Gnas

Die Gäste kommen gut ins Spiel und setzen den Gegner von der ersten Minute an unter Druck. Richtig gefährlich wird es im Murfelder Strafraum allerdings nicht. Gnas bleibt allerdings am Drücker und es sollte dann auch das 1:0 fallen. Michael Kaufmann trifft in der 25. Minute zum 1:0 für USV Gnas II und lässt die Zuschauer jubeln. Dem Treffer war ein Schnitzer in der Murfelder Hintermannschaft vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gnaser nachlegen, was aber nicht gelingt. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste. Gnas ist das bessere Team, wird aber nicht zwingend. Murfeld macht es besser und man kommt dann auch zu Chancen. Es gibt Elfmeter: Rok Viher versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 60 Minuten: 1:1. Damit ist wieder alles offen und das Spiel steht auf Messers Schneide. Gnas macht sich dann selbst das Leben schwer: Der Schiedsrichter zeigt in der 68. Minute die gelb-rote Karte: Rene Fink muss bereits vorzeitig den Platz verlassen. Das ist die Chance für Murfeld. Man bleibt dran und gibt weiter Gas, doch irgendwie retten sich die Gnaser mit einem Mann weniger über die Zeit. In der Nachspielzeit sieht dann auch noch Georg Schantl die gelb-rote Karte. Nach 90 Minuten trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten.

