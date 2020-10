Unterlamm schlägt Wolfsberg und feiert ersten Saisonsieg

Details Montag, 05. Oktober 2020 18:50

Am Sonntag durften sich die Besucher in der Gebietsliga Süd auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams USV Raika Unterlamm und SVU Steirerfleisch Wolfsberg freuen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem Remis. Am Ende konnten sich die Unterlammer mit 3:1 durchsetzen. Die Gastgeber holten sich damit die ersten drei Punkte der Saison.

Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Beide Teams spielen aber durchaus gut nach vorne und versuchen sich Torchancen zu erspielen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es dann aber so weit: In der 34. Minute findet der gegnerische Tormann in Kristjan Kulcar seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Er steht goldrichtig und trifft. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Nachfolgend trifft Kevin Pfeifer in der 45. Minute zum 2:0 für USV Raika Unterlamm und lässt die Zuschauer jubeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach 46 Minuten schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Wolfsberg verkürzt zu spät

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die es noch einmal wissen wollen. Man hat noch nicht aufgegeben. Allerdings gelingt der Anschlusstreffer etwas zu spät. Nach 75 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Stefan Alois Rohrer trifft zum 2:1. Außerdem kann Unterlamm rasch in Folge eines Konters zurückschlagen. Pfeifer ist zur Stelle. Das ist gleichzeitig der Endstand. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht USV Unterlamm als Sieger vom grünen Rasen, besiegt SVU Wolfsberg mit 3:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV Sinabelkirchen beweisen, SVU Wolfsberg trifft auf USV Siebing und hofft auf einen Sieg.