Unterlamm feiert deutlichen Sieg über Gnas II

Details Montag, 19. Oktober 2020 17:21

Am Sonntag durften sich die Besucher in der Gebietsliga Süd auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams USV Raika Unterlamm und USV Gnas II freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte USV Gnas II mit 4:1 das bessere Ende für sich. Am Ende konnten sich die Unterlammer klar mit 3:0 durchsetzen.

Keine Tore in Halbzeit 1

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Unterlamm hat von Beginn an das Kommando. Philipp Hammer vergibt in dieser Phas aus guter Position. Dann muss der Gnaser Goalie bei einem guten Freistoß rettend eingreifen. Gnas tut sich jetzt schwer im Spiel nach vorne, Unterlamm drängt auf die Führung. Nach 46 Minuten schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Unterlamm in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gnasern, die jetzt am Drücker sind. Man vergibt gleich zu Beginn allerdings Top-Gelegenheiten auf die Führung, ehe das Leder im eigenen Tor zappelt. In der 54. Minute zieht Matthias Siegl ab und trifft vom 16er zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Unterlammer nachlegen, was auch gelingen sollte. Es gibt Elfmeter und Kristjan Kulcar verwandelt in der 75. Minute zum 2:0. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Gnas gibt zwar weiterhin nicht auf, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0 für Unterlamm. In der 87. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Roman Hofmeister überwindet den eigenen Tormann. Nach dem Schlusspfiff bejubelt USV Unterlamm drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SC Breitenfeld an der Rittschein. USV Gnas II hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen USV Siebing die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.

