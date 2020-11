Heimbastion hält: Der USV Schönwetter Bau Siebing feiert den 6. Heimsieg in Folge

Details Montag, 02. November 2020 10:12

Am Samstag empfing USV Schönwetter Bau Siebing vor eigenem Publikum den Tabellensiebten SC Breitenfeld an der Rittschein. Die Gastgeber bleiben auch in diesem Spiel trotz Startschwierigkeiten siegreich und feiern den sechsten Heimerfolg in Serie. Die Gäste aus Breitenfeld hatten dem Siebinger Sturmlauf nichts entgegenzusetzen und gingen mit 1:5 unter. Als Schiedsrichter war Harald Insupp im Einsatz.

Coach Egon Meixner geht mit seinen Siebingern als Spitzenreiter in die Zwangspause.

Die Führung für Breitenfeld hielt nicht lange - Siebing glich unmittelbar danach aus

Der USV Schönwetter Bau Siebing musste bei diesem Spiel auf die verletzten Leistungsträger Mario Handy, Christian Tscherntschitsch und Marej Rumez verzichten. Die jungen Wilden aus Siebing begannen etwas nervös und mussten auch schon nach sieben Minuten einen Gegentreffer hinnehmen. Ein weiter Pass gelangte in die Gefahrenzone, Manuel Gsell fischte den Ball, Matthias Radl attackierte zu spät und Manuel Brodtrager schob den Ball durch die Beine von Ziga Zupanic und traf zur 0:1 Führung der Gäste aus Breitenfeld. Die Hausherren revanchierten sich aber postwendend, Teo Knuplez traf nur vier Minuten später per Kopf zum Ausgleich. Jetzt rollte der SIebinger Express los und war kaum mehr zu bremsen. In der 34. Minute versenkte Nejc Brusar einen Freistoß unhaltbar für den gegnerischen Torhüter Christian Thurner im Netz und stellte auf 2:1. Mit diesem Stand ging es auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber nicht zu bändigen und trafen dreimal ins gegnerische Tor

Auch im zweiten Durchgang konnte Siebing fast nicht gestoppt werden und war immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gegner zu sehen. Aber auch die Gäste waren hellwach und sehr aktiv im Spielaufbau und erspielten sich einige Tormöglichkeiten. In der 72. Minute versenkte Manuel Gsell einen Kopfball zum 3:2 im gegnerischen Gehäuse. In Minute 84 tanzte Ales Garmut drei Gegenspieler und den Torhüter aus und schloss diese schöne Aktion mit dem 4:1 Führungstreffer ab. In der 86. MInute setzte Marco Mayer einen Verteidiger und Druck, eroberte sich den Ball und schoss aufs Tor und es klingelte zum 5:1 im Kasten. Das war es dann auch gewesen, der USV Siebing blieb weiterhin auf der Siegerstraße und geht als Tabellenführer in die Zwangspause. Der SC Breitenfeld überwintert auf dem 9. Rang.

USV SCHÖNWETTER BAU SIEBING - SC BREITENFELD 5:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (7. Brodtrager), 1:1 (11. Knuplez), 2:1 (32. Brusar), 3:1 (72. Gsell), 4:1 (84. Garmut), 5:1 (86. Mayer)

Waldstadion Siebing; 70 Besucher; Insupp

Startformation:

Usv Siebing: Ziga Zupanic - Matthias Radl, Manuel Gsell, Teodor Knuplez, Lukas Patter, Christoph Hainisch - Nejc Brusar, Marco Mayer, Gregor Politsch (K), Lukas Liebmann - Ales Garmut

Breitenfeld: Christian Thurner, Moritz Pfeiffer, Franko Vikario, Manuel Brodtrager, Kevin Theni (K), Alexander Mandl, Michael Heininger, Michael Seidl, Sebastian Schmidt, Andreas Sammer, Bernhard Haidinger

Stimmen zum Spiel:

Egon Meixner, Trainer Siebing:

"Wir sind mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden, haben trotz einiger verletzter Leistungsträger konsequent weiter gespielt. Bei diesem Spiel waren die jungen Spieler zu Beginn ein wenig nervös, haben sich aber dann schnell wieder gefunden. Der Sieg war mehr als verdient."

Christian Rabl, Trainer Breitenfeld:

"Das Ergebnis ist eigentlich viel zu hoch ausgefallen, ein Elfmeter wurde uns aberkannt. Ich war mit der Leistung unserer Jungs sehr zufrieden."

by René Dretnik

Foto: Privat