Ungefährderter Heimsieg: Der SV Union Weinburg lässt dem USV Gnas II keine Chance

Am Samstag traf in der 10. Runde der Gebietsliga Süd der Tabellenzweite SV Union Weinburg vor heimischem Publikum auf den Tabellenzwölften USV Gnas II. SV Union Weinburg verlor in Runde 9 mit 0:2 gegen SV Sinabelkirchen, während USV Gnas II 4:4 gegen USV Schönwetter Bau Siebing remisierte. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SV Union Weinburg mit 6:1 das bessere Ende für sich und auch bei dieser Partie setzten sich die Hausherren mit 3:0 durch. Als Unparteiischer war Franz Hofer im Einsatz.

Miha Kokol erzielte einen Doppelpack

In der ersten halben Stunde warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und mussten sich vorerst noch in Geduld üben. Die Wartezeit wurde den Besuchern aber mit einem tollen Service der Heimvereins versüsst. Die Verantwortlichen in Weinburg hielten das Coronna-Präventionskonzept penibel genau ein und servierten den Fans die Getränke an ihren zugewiesenen Plätzen. Spielerisch bot die Begegnung im ersten Durchgang wenig Highlights, eine Chance vom Gnaser Kapitän Markus NIederl in der 40. Minute war die einzige Ausbeute. In der 42. Minute wurde Boris Topic im Strafraum regelwidrig gelegt und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Miha Kokol verwertet den Strafstoß zum 1:0 für SV Weinburg und lies sein Team jubeln. Nach 46 Minuten schickte Schiedsrichter Franz Hofer die Protagonisten in die Kabinen.

Weinburgs Schlussmann Heribert Lerner hielt einen Elfmeter

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel besser, beide Teams waren jetzt agiler und aktiver am Platz. In Minute 54 bot der Weinburger Torhüter Heribert Lerner eine Glanztat, er hielt einen Strafstoß. Unmittelbar danach servierte Boris Topic seinem Partner Miha Kokol einen Stanglpass. Er versenkte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Das Spiel wurde jetzt interessanter und schneidiger, eide Kontrahenten kamen jetzt zu tollen Chancen und die beiden Goalkeeper standen immer wieder im Fokus des Geschehens. In der 81. Spielminute machte Boris Topic den Deckel drauf und krönte seine großartige Leistung mit dem Treffer zum 3:0 Endstand.

SV WEINBURG - USV GNAS II 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (43. Kokol), 2:0 (55. Kokol), 3:0 (81. Topic)

Sportplatz Weinburg; 80 Besucher; Hofer

Startformation:

SV Union Weinburg: Heribert Lerner, Miha Kokol, Boris Topic, Daniel Sundl, Benjamin Heric, Ales Skale, Michael Alois Prisching, Christoph Puntigam, Michael Rucker (K), Mario Prutsch, Fabian Hirtl

USV Gnas: Nik Tisler, Oliver Rauch, Andreas Koch, Marc Pöllitsch, Markus Niederl (K), Michael Kaufmann, Daniel Wolfgang Hierzer, Sebastian Roth, Martin Trummer, Roman Hofmeister, Rene Fink

Stimme zum Spiel:

Helmut Prutsch, Obmann Weinburg:

"Beide Mannschaften waren heute nicht besonders gut und agil. In der zweiten Häfte haben sich beide Teams wieder gefangen und sind dann besser ins Spiel gekommen. Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich sehr zufrieden, obwohl von den Punkten her wäre noch etwas mehr drinnen gewesen."

by René Dretnik