Details Donnerstag, 29. April 2021 11:43

Auch beim USV RB Schönwetter-Bau Siebing hat man die Fühler danach ausgestreckt, schon bald wieder Fußballspielen zu können. Der Tabellenführer in der Gebietsliga Süd hat beste Chancen, den Meistertitel einzufahren. Was gleichbeutend damit wäre, dass man nach fünf Jahren, das Rückfahrticket in die Unterliga Süd lösen könnte.

USV RB Schönwetter-Bau Siebing

by: Ligaportal/Roo

