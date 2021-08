Drei Heimpunkte: Erfolgreicher Siebinger Saisonstart gegen Fehring II

Details Sonntag, 08. August 2021 11:02

Am 1. Spieltag traf in der Gebietsliga Süd der USV RB Schönwetter-Bau Siebing auf Raiffeisen Pertlstein/Fehring II: Und dabei gelang es dem Gastgeber die ersten drei Punkte auf die Seite zu bringen. Was dann auch hochverdient war. Die Siebinger ließen nicht wirklich viel anbrennen bzw. hatte man den Gegner weitgehenst unter Kontrolle.

Die Gäste mit dem Blitzstart

Die Begegnung begann mit einem Knaller. Die Matchuhr zeigte gerade einmal die 3. Minute an, schon stand es 0:1. Jan Friesinger ist es, der die Gäste frühzeitig in Führung brachte. Was der Niederl-Truppe freilich in die Karten spielte. Denn nun kann man aus einer gesicherten Abwehr heraus auf das Kontern lauern. Die Siebinger benötigten dann eine gewisse Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen. So nach einer gespielten halben Stunde begann das Werkl der Hausherren dann aber zu laufen. Und es gelang auch, sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen. Ales Garmut (34.) und Goran Proykov (41.) leiteten die Trendwende ein - Halbzeitstand: 2:1.

Siebing fährt sichere Punkte ein

Im zweiten Durchgang kam es dann doch dazu, dass die Siebinger mehr und mehr die Spielkontrolle erlangten. Jetzt gerieten die Gäste doch ganz gehörig ins Hintertreffen. In der 74. Minute war es einmal mehr Garmut, der für die Vorentscheidung sorgte. Denn auf das 3:1 wussten die Fehringer dann keine Antwort mehr. bzw. dauerte es nicht lange bis zum 4:1. Brusar trifft dabei vom Elfmeterpunkt. Das war es dann gewesen. Was dieses Ergebnis wirklich aussagt wird sich in den nächsten Wochen herausstellen.

USV SIEBING - FC FEHRING II 4:1 (2:1)

Tore: Garmut (34., 74.), Proykov (41.), Brusar (78.Elfer) bzw. Friesinger (3.)

Gelb/Rote Karte: Friedl (77. Fehring II)

Stimme zum Spiel:

Johannes Fauland, Sportlicher Leiter Siebing:

"Nach dem raschen Gegentreffer sind wir nur schleppend in die Gänge gekommen. Wichtig war es letztlich, dass es geklappt mit den drei Punkten. Wenngleich einiges an Verbesserungs-Potenzial gegeben ist."

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!