Spiel-Satz-Sieg: Die Mühldorfer servieren Gastgeber Weinburg mit 6:1 ab

Details Montag, 16. August 2021 06:05

Der Spitzenreiter SV Mühldorf führte den SV Weinburg nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Was dann doch eine bittere Pille ist, die es für den Gastgeber zu schlucken gilt. In den nächsten Spielen sollte sich herausstellen, was dieses Ergebnis wirklich wert ist. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass man die Mühldorfer vorne in der Tabelle finden wird. Ob das auch für Weinburg gilt, darf nach dieser Vorstellung wahrlich bezweifelt werden.

Die Gäste sind das federführende Team

Beiden Mannschaften ist es in der Vorwoche gelungen, erfolgreich in die neue Saison zu starten. Während Weinburg die Breitenfelder zuhause mit 4:0 besiegen, gelingt es Mühldorf am eigenen Platz, Gnas II mit 3:0 zu besiegen. Aber von einer Ausgeglichenheit war dann im Spiel weit und breit keine Spur. Die Gäste haben das Zepter von Beginn weg ganz klar in der Hand. Es gelingt dabei auch schon sehr früh zweimal einzunetzen. Der 36-jährige slowenische Legionär Bostjan Zelko ist es, der dabei in der 2. und 16. Minute mit einem Doppelpack im Mittelpunkt des Geschehens steht. Was bei den Mühldorfern Appetit auf mehr hervorruft. Kevin Walch (29.) und Luka Lukac (41.) treffen ebenso ins Schwarze - Halbzeitstand: 0:4.

Weinburg steht auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang sollte sich an der Spielcharakteristik nichts Wesentliches ändern. Mühldorf zieht weiterhin die Fäden. Die Kainz-Mannen sind zumeist nur am reagieren anstatt am agieren. Zumindest gelingt es Matias Ceh in der 75. Minute Resultatskosmetik zu betreiben, als er mit dem 1:4-Anschlusstreffer zur Stelle ist. Was die Gäste aber nachfolgend nicht auf sich sitzen lassen. Lukac mit seinem zweiten Treffer (77.) und Zelko mit seinem dritten Tor (82.) machen das halbe Dutzend in der Schlussphase noch voll - eindrucksvoller Spielendstand: 1:6.

Stimme zum Spiel:

Helmut Temmel, Trainer Mühldorf:

"Wir haben die Sache vom Start weg hervorragend im Griff gehabt. Vor alleim wie die Mannschaft beim Torabschluss zur Sache gegangen ist, das hat mir sehr gut gefallen. Unser Vorhaben ist es, mit verstärkt Kickern aus der Umgebung, bald einmal an die Unterligatür zu klopfen."

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – SV RB Mühldorf, 1:6 (0:4)

2 Bostjan Zelko 0:1

16 Bostjan Zelko 0:2

29 Kevin Walch 0:3

41 Luka Lukac 0:4

75 Matias Ceh 1:4

77 Luka Lukac 1:5

82 Bostjan Zelko 1:6

by: Ligaportal/Roo

