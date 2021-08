Starker Auftritt: Unterlamm liest Gastgeber Kapfenstein die Leviten

Details Montag, 23. August 2021 03:50

Der USV Raika Unterlamm hat sich gegen den SVU Kapfenstein mit 4:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Was gleichbedeutend damit war, dass sich beide Teams im Tabellen-Mittelfeld wiederfinden. Die nächsten Wochen werden es zeigen, ob man es drauf hat, auch weiter vorne eine tragende Rolle abzugeben. Vor allem von Unterlamm sollte man das schon erwarten können.

Unterlamm legt die Basis für den Erfolg

Die noch sieglosen Fischl-Schützlinge sind vom Start weg darum bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Was die Kapfensteiner doch einigermaßen irritiert. Den eigentlich haben es die Hausherren auf der Agenda stehen, nach Möglichkeit drei Zähler gutzuschreiben. Aber der Schuss geht völlig in die andere Richtung los. Denn Unterlamm ist am Drücker und kann in der 16. Minute in der Person von Patrick Leitner auch mit 0:1 vorlegen. Was die Angelegenheit für die Lamprecht-Schützlinge nicht wirklich einfacher macht. Nach einer knappen halben Stunde klingelt es das zweite Mal im Kasten des Gastgebers. Der 35-jährige Slowene Kristjan Kulcar sorgt für den 0:2-Halbzeitstand.

Die Kapfensteiner haben das Nachsehen

Dieser Zweitore-Vorsprung verleiht den Gästen dann in weiterer Folge den nötigen Rückhalt. Mit dem 0:3 in der 52. Minute, Patrick Leitner schnürt einen Doppelpack, ist es dann in Stein gemeißelt, dass der Sieger diesmal Unterlamm heißen wird. Obwohl man den Kapfensteinern zugute halten muss, nicht aufgesteckt zu haben. Das Anschlusstor zum 1:3, der 25-jährige Slowene Saso Ribas trifft in 61. Minute, hat man sich allemal verdient. Nachfolgend aber lassen die Gäste in der Defensive nichts mehr zu. So gelingt es dann auch die drei Auswärtspunkte in trockene Tücher zu bringen. Der 34-jährige Kroate Sasa Muhek sorgt noch für das Sahnehäubchen, in der 90. Minute zeichnet er für den 1:4-Spielendstand verantwortlich.

Stimme zum Spiel:

Maximilian Hammer, Sektionsleiter Unterlamm:

"Das war eine starke Performance unserer Mannschaft, die aufgrund der gebotenen Chancen auch noch höher hätte gewinnen können. Ich denke doch, dass ein Platz in den Top-5 möglich erscheint."

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – USV Raika Unterlamm, 1:4 (0:2)

16 Patrick Leitner 0:1

29 Kristjan Kulcar 0:2

52 Patrick Leitner 0:3

61 Saso Ribas 1:3

90 Sasa Muhek 1:4

by:Ligaportal/Roo

